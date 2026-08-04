#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cepa Bundibugyo

La OMS pide más apoyo para frenar el ébola en Repúbica Democrática del Congo

El brote ya es el mayor registrado en el país y supera la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias.

Piden financiación y "otros tipos de recursos" para contener el brote.Piden financiación y "otros tipos de recursos" para contener el brote.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este martes (04.08.2026) más apoyo en todos los ámbitos para combatir la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que avanza más rápido que la respuesta sanitaria.

FILE PHOTO: A doctor wearing personal protective equipment (PPE) sits in an ambulance at the Ebola Virus Disease Treatment Center at the Bunia General Reference Hospital, one month after cases were confirmed in Bunia, eastern Democratic Republic of Congo, June 15, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File PhotoEste brote ya es el mayor jamás registrado en la RDC.

Pese a haber sido declarado hace menos de tres meses, este brote ya es el mayor jamás registrado en la RDC.

"Lamentablemente, el brote sigue expandiéndose más allá de la capacidad de respuesta", dijo a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

Mirá tambiénBrote de ébola en República Democrática del Congo: ya supera los 3.000 casos y 1.350 muertes

"Necesitamos más apoyo en términos de financiación, pero también otros recursos para ampliar todas las áreas de respuesta: capacidad de tratamiento, equipos de investigación de campo, equipos de entierro seguro y trabajadores comunitarios", agregó.

A drone view of workers at the Ceca-20 cemetery, as aid agencies intensify efforts to contain an Ebola outbreak caused by the Bundibugyo virus, in Mungwalu, Djugu Territory of Ituri province, Democratic Republic of Congo, July 14, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere TPX IMAGES OF THE DAY1.657 han fallecido desde el inicio del brote.

En total, se han registrado 3.748 casos confirmados de ébola en RDC, de los cuales 708 se han recuperado y 1.657 han fallecido.

Además, hay 227 casos sospechosos bajo investigación y se está haciendo un seguimiento de 17.000 casos contacto, de los cuales más del 80% recibe chequeos diarios.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
África

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro