Epidemia

Brote de ébola en República Democrática del Congo: ya supera los 3.000 casos y 1.350 muertes

El brote provocado por el virus de Ébola de Bundibugyo continúa avanzando en el este del país. Las autoridades reportaron 3.075 casos confirmados y 1.354 fallecimientos, mientras los equipos sanitarios enfrentan dificultades por el conflicto armado, la falta de recursos y las interrupciones en la atención médica.