El brote de enfermedad por el virus de Ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) continúa creciendo y ya superó los 3.000 casos confirmados.
Brote de ébola en República Democrática del Congo: ya supera los 3.000 casos y 1.350 muertes
El brote provocado por el virus de Ébola de Bundibugyo continúa avanzando en el este del país. Las autoridades reportaron 3.075 casos confirmados y 1.354 fallecimientos, mientras los equipos sanitarios enfrentan dificultades por el conflicto armado, la falta de recursos y las interrupciones en la atención médica.
De acuerdo con los datos más recientes difundidos por las autoridades congoleñas, hasta el sábado 25 de julio se habían registrado 3.075 casos confirmados y 1.354 muertes desde el comienzo del actual episodio sanitario.
La situación se concentra especialmente en el este del país, donde la respuesta para contener la transmisión enfrenta obstáculos vinculados con la inseguridad, los desplazamientos de población y las dificultades para garantizar la atención médica.
El brote fue identificado en mayo de 2026 y está provocado por el virus de Ébola de Bundibugyo, una variante menos frecuente del virus para la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe actualmente una vacuna o tratamiento específico aprobado.
La enfermedad se transmite principalmente por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas y también puede propagarse mediante el contacto con determinados fluidos de personas fallecidas por la enfermedad.
La evolución del brote llevó a la OMS a declarar en mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la cantidad de casos confirmados y fallecimientos aumentó de manera sostenida.
En su informe del 17 de julio, la organización había contabilizado 2.124 casos confirmados y 828 muertes en la RDC al 15 de julio. El nuevo balance informado por las autoridades muestra un incremento considerable en apenas diez días.
La provincia de Ituri concentra la mayor cantidad de casos
La provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, continúa siendo el principal foco de la transmisión. Según reportes recientes, alrededor del 90% de los casos se concentran en esa región, mientras que también se registraron contagios en otras provincias del este del país.
La propagación ocurre en un contexto especialmente complejo. La zona afectada lleva años atravesada por conflictos armados y desplazamientos de población, una situación que dificulta el acceso de los equipos de salud a algunas comunidades y complica el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con pacientes infectados.
La movilidad de la población también aumenta las dificultades para reconstruir las cadenas de transmisión.
A estos problemas se suman las dificultades para mantener en funcionamiento los centros de atención. En los últimos días, trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento de ébola en Bunia realizaron una huelga para reclamar el pago de bonificaciones pendientes.
La medida afectó la atención en una de las zonas más golpeadas por el brote y se produjo en un contexto de presión creciente sobre el personal que trabaja en primera línea.
La OMS también ha señalado que la respuesta enfrenta problemas relacionados con la confianza de las comunidades y la colaboración con los equipos sanitarios. En algunas zonas, la desconfianza y la circulación de información falsa dificultaron las tareas de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos.
La situación resulta especialmente preocupante porque una parte importante de los nuevos contagios no puede vincularse de manera inmediata con cadenas de transmisión ya identificadas. Esto dificulta anticipar dónde pueden aparecer nuevos casos y limita la capacidad de los equipos para interrumpir la circulación del virus.
El contexto humanitario también representa un desafío. Los desplazamientos provocados por la violencia y el conflicto dificultan que las personas puedan acceder de manera regular a los servicios de salud y complican la tarea de los equipos que realizan vigilancia y seguimiento de contactos.
La respuesta sanitaria busca contener la expansión del virus
Frente al crecimiento del brote, las autoridades congoleñas y los organismos internacionales reforzaron las tareas de vigilancia, diagnóstico y atención de pacientes.
La estrategia incluye la identificación temprana de casos, el aislamiento de personas infectadas, el seguimiento de contactos y la aplicación de medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud.
También se trabaja en el desarrollo y evaluación de alternativas terapéuticas. Según la información disponible, comenzaron ensayos de dos posibles tratamientos en la provincia de Ituri, en un intento por encontrar herramientas que permitan mejorar la atención de los pacientes afectados por esta variante del virus.
La falta de una vacuna específica contra el virus de Bundibugyo constituye una de las principales dificultades de la respuesta.
Las herramientas desarrolladas para otras variantes del ébola no ofrecen una solución equivalente para este brote, por lo que los equipos sanitarios deben apoyarse principalmente en la detección rápida de casos, el aislamiento y el control de los contactos.
El brote también tuvo consecuencias fuera de la República Democrática del Congo. Uganda registró casos vinculados epidemiológicamente con la transmisión originada en territorio congoleño, aunque la OMS informó que no se habían registrado nuevos casos allí desde el 21 de junio.
Además, se notificaron casos en personas que habían viajado o trabajado en la RDC, lo que llevó a reforzar la vigilancia internacional.
Pese a la magnitud del brote, la OMS sostiene que el riesgo para la población mundial continúa siendo bajo debido a las características de transmisión del virus. Sin embargo, la organización mantiene una vigilancia estrecha por la posibilidad de que el movimiento de personas facilite la aparición de casos en otros territorios.
La evolución de la epidemia dependerá, en buena medida, de la capacidad de las autoridades para ampliar la detección de casos, garantizar la atención médica y recuperar el seguimiento de los contactos. También será clave la colaboración de las comunidades, especialmente en regiones donde la desconfianza hacia los equipos sanitarios representa una dificultad adicional.
Con más de 3.000 casos confirmados y 1.354 muertes, el brote constituye uno de los principales desafíos sanitarios que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo.
La combinación de transmisión sostenida, conflicto armado y limitaciones en el sistema de salud mantiene la situación bajo seguimiento internacional, mientras los equipos locales y organismos de salud buscan frenar la expansión del virus y reducir el impacto sobre las comunidades afectadas.