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Virus Bundibugyo

Expertos advierten que el brote de ébola se propaga más rápido que los anteriores

El gobierno de República Democrática del Congo reporta 1.759 casos de la enfermedad confirmados por laboratorio y 600 fallecidos.

En total, se han registrado 600 muertes desde el inicio de la epidemia actualEn total, se han registrado 600 muertes desde el inicio de la epidemia actual
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El número de casos confirmados del virus del ébola en República Democrática del Congo aumentó 25% en una semana, indicó este jueves (09.07.2026) el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia de la Unión Africana.

FILE PHOTO: A health worker in personal protective equipment stands near displaced people waiting for the burial of suspected Ebola victims at the Kigonze displaced persons camp, one month after an outbreak was declared, in Bunia, eastern Democratic Republic of Congo, June 18, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere//File PhotoEl número de casos confirmados del virus del ébola en RDC aumentó 25% en una semana.

"Desafortunadamente, el virus sigue adelantándose a nuestra respuesta. Se propaga más rápido de lo que se despliegan los recursos para controlar la situación", declaró el jefe de preparación y respuesta a emergencias Wessam Mankoula.

En total, se han registrado 600 muertes entre 1.759 casos confirmados en República Democrática del Congo desde el inicio de la epidemia actual, indicó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe de situación con fecha del 7 de julio.

Health workers wearing personal protective equipment (PPE) carry the coffin of a child who is suspected to have died of Ebola for burial at the Kigonze displaced persons camp, one month after an Ebola outbreak was declared, in Bunia, eastern Democratic Republic of Congo, June 18, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere REFILE - CORRECTING INFORMATION TO ADD THAT THE VICTIMS WERE SUSPECTED EBOLA CASESNo existe ni vacuna ni tratamiento específico para el virus Bundibugyo.

En la vecina Uganda el balance se mantiene estable, con dos muertes por 20 casos confirmados.

Epidemias previas y falta de tratamiento

República Democrática del Congo ha sufrido 17 epidemias de ébola, pero no existe ni vacuna ni tratamiento específico para el virus Bundibugyo, el responsable de la epidemia actual.

Mirá tambiénBrote de ébola en República Democrática del Congo: ya suma 473 muertos y más de 1.500 casos

La epidemia de ébola más violenta de la historia, que azotó África Occidental entre finales de 2013 y 2016, causó más de 11.300 fallecidos entre unos 29.000 casos registrados, más de 99 % en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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