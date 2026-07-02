Alerta global

El brote de ébola en el Congo y Uganda ya supera las 400 muertes

El avance de la epidemia, impulsado por una cepa poco frecuente y en medio de un complejo escenario político y de desinformación, ya registra más de 1.400 casos. La OMS mantiene la emergencia internacional mientras los expertos advierten por el debilitamiento de la ayuda técnica global.