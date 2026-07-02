El brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC) y a la vecina Uganda ha ingresado a una fase crítica a comienzos de este mes de julio, superando los 1.400 contagios y las 400 víctimas fatales. La velocidad de propagación de la enfermedad la sitúa formalmente como la segunda mayor epidemia de ébola registrada en la historia.
El brote de ébola en el Congo y Uganda ya supera las 400 muertes
El avance de la epidemia, impulsado por una cepa poco frecuente y en medio de un complejo escenario político y de desinformación, ya registra más de 1.400 casos. La OMS mantiene la emergencia internacional mientras los expertos advierten por el debilitamiento de la ayuda técnica global.
El primer caso oficial detectado se remonta al pasado 24 de abril, cuando una enfermera ingresó con un cuadro de fiebre, vómitos y hemorragias a un hospital de Bunia, la capital de la provincia congoleña de Ituri. Debido a las limitaciones de infraestructura del laboratorio local, las muestras biológicas demoraron días en ser enviadas a Kinshasa para su confirmación. Durante ese periodo de latencia, el virus circuló de manera comunitaria y traspasó las fronteras hacia Uganda, estimándose que el foco infeccioso estuvo activo semanas antes de la alerta formal.
El desafío de una cepa sin tratamientos aprobados
A diferencia de los brotes históricos más recientes, la actual emergencia sanitaria es provocada por la cepa Bundibugyo. Científicos y autoridades sanitarias internacionales advierten que los desarrollos médicos previos —las vacunas y tratamientos altamente efectivos utilizados contra la variante Zaire— no ofrecen protección contra esta mutación.
"Nunca habíamos visto una epidemia crecer tan rápido como esta", manifestó el doctor Alan Gonzalez, director adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), en declaraciones periodísticas recogidas por la revista TIME. Por su parte, el doctor Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), catalogó la situación internacional actual como "una prueba que el mundo no está superando".
Obstáculos culturales, desinformación y violencia
La contención epidemiológica en la remota zona minera de Mongbwalu, dentro de la provincia de Ituri, tropieza con severas dificultades de diagnóstico debido a que los síntomas iniciales (fiebre, cefaleas intensas y dolores corporales) se confunden frecuentemente con la malaria o con afecciones ligadas a la explotación minera local.
A este panorama se suma el choque de las pautas sanitarias de aislamiento con los arraigados ritos funerarios locales, que implican el contacto directo con los fallecidos, momento en que el virus posee su mayor carga de contagio. La doctora Marie Roseline Belizaire, directora de emergencias para África de la OMS, detalló las tensiones existentes en el territorio, donde el desconocimiento ha llevado a la población a atribuir las muertes a hechos de brujería, desatando hostilidad e incluso ataques e incendios a centros clínicos.
La inestabilidad en el área y los recortes financieros previos disolvieron las redes de líderes comunitarios y sobrevivientes que organizaciones como Mercy Corps habían capacitado en crisis anteriores para mediar con los residentes, obligando a los equipos sanitarios a reconstruir la confianza comunitaria desde cero.
El impacto de los recortes internacionales
La respuesta global muestra deficiencias estructurales marcadas respecto a crisis precedentes. La desvinculación formal de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud supuso una drástica reestructuración, la reducción de puestos técnicos clave y el cierre imprevisto de programas de vigilancia epidemiológica activa en zonas críticas del este del Congo.
Si bien el gobierno estadounidense dispuso una partida directa de 270 millones de dólares para este brote, la cifra resulta sustancialmente menor en comparación con los cerca de 2.000 millones de dólares movilizados durante la gran crisis de África Occidental en 2014. Expertos sanitarios remarcan que la mayor pérdida no radica únicamente en lo financiero, sino en la ausencia de la cooperación técnica e integral de los CDC en el terreno.
La carrera científica por una respuesta médica
Frente a la emergencia, se han iniciado las primeras aplicaciones de un tratamiento experimental basado en anticuerpos monoclonales donados por Estados Unidos. En paralelo, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) oficializó un fondo de 62 millones de dólares para potenciar el desarrollo de tres vacunas candidatas específicas para la variante Bundibugyo, entre las que sobresalen los proyectos liderados por la Universidad de Oxford (en colaboración con el Instituto Serum de la India) y la farmacéutica Moderna bajo tecnología de ARNm.
Especialistas globales coinciden en que las herramientas técnicas para el control de estas emergencias biológicas se encuentran disponibles, pero su eficacia real depende de la existencia de sistemas de salud locales fortalecidos, vigilancia epidemiológica continua y financiamiento sostenible en el tiempo.