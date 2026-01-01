Año nuevo

En fotos: así recibió el mundo al 2026, de Sídney a Nueva York

Millones de personas despidieron 2025 y celebraron la llegada de 2026 este 31 de diciembre y 1 de enero, con fuegos artificiales, conciertos y reuniones masivas en ciudades clave como Sídney, Tokio, Dubái, París, Londres, Río de Janeiro y Nueva York, según galerías fotográficas de agencias y medios internacionales.