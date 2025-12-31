Corte masivo de luz en el AMBA: más de 30 mil afectados y complicaciones en vísperas de Año Nuevo
Una falla en el suministro eléctrico dejó sin energía a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense durante una de las noches más calurosas del año. El Ente Regulador informó sobre trabajos para restablecer el servicio y recomendó precauciones a los usuarios.
El Ente Regulador informó sobre trabajos para restablecer el servicio y recomendó precauciones a los usuarios.
Después de un día marcado por temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un corte masivo de energía eléctrica dejó sin suministro a 33.732 usuarios de Edesur y a varios miles más de Edenor en la noche del martes, en plena víspera de Año Nuevo.
El episodio tomó por sorpresa a cientos de familias y comercios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, complicando una de las jornadas con mayor demanda energética del verano.
¿Qué generó el corte?
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó que la interrupción del servicio se concentró principalmente en el área atendida por la distribuidora Edesur, donde más de 30 mil clientes se quedaron sin luz.
El organismo explicó que el problema se originó por una falla en la Subestación Bosques, que afectó a varias subestaciones tanto en la Ciudad como en el Conurbano, provocando el colapso de parte de la red eléctrica en un contexto de alta demanda por las temperaturas elevadas.
Información de le empresa de energía
La empresa distribuidora también difundió un comunicado en sus redes sociales informando que los equipos técnicos ya se encontraban trabajando para restablecer el servicio “en etapas”, aunque sin poder precisar un horario exacto de normalización total.
A primera hora de la madrugada ya se había recuperado el suministro en más del 50% de los domicilios afectados, pero todavía quedaban cuadrillas desplegadas para completar la normalización.
En el caso de Edenor, la otra compañía que abastece gran parte del AMBA, también se reportaron inconvenientes, pero en menor escala.
En un primer corte afectó a más de 3.200 viviendas, con la localidad de Munro como la más golpeada dentro de su jurisdicción. Tras algunas horas, la cifra de usuarios sin suministro bajó a poco más de 2.000.
Explosión de uno de los transformadores que Edesur
Zonas más afectadas y cuadrillas de trabajo
El registro de zonas sin energía evidenció el alcance del corte:
En Capital Federal, el barrio de Recoleta fue el más afectado con casi 6.000 hogares sin luz en momentos pico, seguido por localidades como Villa del Parque, Monserrat y Flores.
Otras zonas donde los vecinos también experimentaron interrupciones fueron Caballito, Almagro, Parque Patricios, San Cristóbal, entre otras.
En el Conurbano bonaerense, barrios y localidades como Gerli, Lomas de Zamora, Banfield, Monte Grande y Luis Guillón sufrieron cortes de suministro de diversa intensidad.
Las cuadrillas técnicas se desplegaron rápidamente tras la detección de la falla, con trabajos centrados en restaurar el servicio en las áreas más densamente pobladas.
El ENRE recomendó a los usuarios extremar las precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos sin necesidad y comunicarse a través de los canales oficiales para reportar interrupciones adicionales.
Ola de calor persistente y riesgos para la salud
El corte de luz se produjo en un contexto de ola de calor extrema, con temperaturas que superaban los 30 grados durante la noche, y con la proyección de que el termómetro podría acercarse a los 39 grados durante la jornada del miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado estas condiciones climáticas, y los expertos señalaron que el alivio térmico solo llegaría con el avance de un frente frío sobre la región.
Esta situación puso aún más presión sobre el sistema eléctrico, dado que la demanda aumenta considerablemente en los días de altas temperaturas por el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores.
Además, se mantiene vigente una alerta amarilla por calor extremo tanto en el AMBA como en otras zonas de la provincia, advirtiendo sobre los riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Ante estas condiciones, las autoridades sanitarias recomiendan:
Aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed.
Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.
No consumir bebidas con cafeína o alcohólicas, que pueden deshidratar.
Optar por prendas claras y holgadas y permanecer en espacios frescos.
La caída del suministro eléctrico en vísperas de una de las fechas más importantes del calendario generó preocupación social, además de inconvenientes para actividades cotidianas y celebraciones de fin de año.
La combinación del calor intenso y la falta de energía eléctrica incidió en la vida nocturna, el funcionamiento de negocios y la percepción de seguridad entre los vecinos.
Si bien el servicio se fue reponiendo gradualmente en la madrugada, la jornada comenzaba con numerosos usuarios aún sin energía en varios sectores del AMBA.
Las autoridades y las empresas de servicios aseguraron que seguirán trabajando para completar la normalización antes de que avance la mañana, aunque el clima extremo continúa siendo un factor de presión sobre la red.
En el marco de este escenario, se espera que las temperaturas mantengan el récord de calor durante la víspera de Año Nuevo, lo que representa un desafío adicional para la prestación de servicios públicos esenciales en una de las mayores áreas urbanas del país.