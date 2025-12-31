En plena ola de calor

Corte masivo de luz en el AMBA: más de 30 mil afectados y complicaciones en vísperas de Año Nuevo

Una falla en el suministro eléctrico dejó sin energía a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense durante una de las noches más calurosas del año. El Ente Regulador informó sobre trabajos para restablecer el servicio y recomendó precauciones a los usuarios.