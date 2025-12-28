Perú: intenso temblor se registró frente a Chimbote y llegó hasta Lima

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 se produjo este sábado por la noche en el norte de Perú, con epicentro en el océano Pacífico, a unos 67 kilómetros al oeste de la ciudad portuaria de Chimbote. El movimiento fue percibido con intensidad en esa localidad y también en Lima, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento ocurrió a las 21.51 y se originó a una profundidad de 52 kilómetros, en una zona de alta actividad sísmica vinculada al contacto entre placas tectónicas. En Chimbote, el sismo alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada.
Objetos caídos y preocupación
Esa categoría describe un movimiento moderado, perceptible tanto en interiores como en espacios abiertos. La población reportó vibraciones en puertas, ventanas y caída de objetos pequeños. En redes sociales circularon imágenes de estanterías con mercadería desparramada y personas saliendo a las calles.
La mayoría de los videos mostraban escenas de incertidumbre pero sin daños estructurales visibles. Algunos locales evacuaron preventivamente, mientras se aguardaba información oficial por parte de Defensa Civil.
Sismo de origen tectónico
Según explicó el IGP, el fenómeno tuvo origen en un proceso de subducción: una de las placas de la corteza terrestre se desliza por debajo de otra, generando acumulación de energía que se libera periódicamente. Este mecanismo es característico del litoral peruano.
El organismo recordó la importancia de mantener la calma ante eventos de este tipo y seguir las recomendaciones de seguridad. También instó a revisar el estado de las viviendas para prevenir riesgos en caso de réplicas o futuros movimientos.