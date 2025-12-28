Movimiento sísmico

Perú: intenso temblor se registró frente a Chimbote y llegó hasta Lima

El sismo se registró el sábado por la noche frente a la costa de Chimbote y tuvo una profundidad de 52 kilómetros. El IGP informó que el sismo fue percibido con fuerza en varias regiones. No se reportaron víctimas fatales ni daños estructurales graves.