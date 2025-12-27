Reaviva la alerta en la región

Un sismo de magnitud 7 sacude Taiwán

El movimiento telúrico se produjo frente a la costa del condado de Yilán y fue percibido en amplias zonas del territorio. No se reportan víctimas ni riesgo de tsunami. Se trata del segundo sismo de magnitud considerable registrado en Taiwán en menos de una semana, en una región de alta actividad tectónica.