Un sismo de magnitud 7 sacude Taiwán

Un terremoto de magnitud preliminar 7 sacudió este sábado 27 de diciembre el noreste de Taiwán, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Posteriormente, el organismo ajustó la magnitud del evento a 6,6.
El movimiento telúrico se produjo frente a la costa del condado de Yilán y fue percibido en amplias zonas del territorio. No se reportan víctimas ni riesgo de tsunami. Se trata del segundo sismo de magnitud considerable registrado en Taiwán en menos de una semana, en una región de alta actividad tectónica.
El sismo se registró a las 15:05 UTC (23:05 hora local), con epicentro a unos 31 kilómetros al este de Yilán, en el mar, y a una profundidad aproximada de 73 kilómetros, de acuerdo con datos de la Administración Central de Meteorología de Taiwán.
Las autoridades locales no reportaron de inmediato víctimas ni daños materiales significativos. Sin embargo, se activaron los protocolos de emergencia para evaluar posibles afectaciones, especialmente en infraestructuras y edificaciones antiguas de las zonas cercanas al epicentro.
El movimiento fue perceptible en distintas regiones de la isla, aunque con menor intensidad en la capital, Taipéi. Algunos residentes informaron que edificios se balancearon durante varios segundos, mientras que otros señalaron no haber sentido el temblor pese a las alertas emitidas.
En tanto, organismos internacionales descartaron riesgos mayores asociados al sismo. Países como Chile, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informaron que el evento no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en sus costas.
Este nuevo terremoto ocurre apenas tres días después de otro fuerte sismo registrado el pasado 24 de diciembre, cuando la Administración Meteorológica Central de Taiwán emitió una alerta sísmica por un movimiento de magnitud superior a 6 en las inmediaciones del municipio de Beinan, en el condado de Taitung, al sudeste del archipiélago.
Aquel evento también fue percibido en amplias zonas del país, incluida Taipéi, donde testigos citados por agencias internacionales como Reuters y CNN señalaron que algunos edificios oscilaron con fuerza durante varios segundos. Tras ese sismo, las autoridades activaron revisiones estructurales preventivas, sin que se informaran víctimas ni daños de consideración.
Taiwán se encuentra ubicado en el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, por lo que este tipo de fenómenos son frecuentes, aunque monitoreados de forma permanente por las autoridades locales y organismos internacionales.