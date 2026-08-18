España volvió a registrar un movimiento sísmico durante la madrugada de este martes. Un terremoto de magnitud 4,8 tuvo su epicentro en la provincia de Granada y fue percibido con intensidad en distintos puntos de Andalucía. El fenómeno generó momentos de preocupación entre los habitantes de la región y dejó tres personas heridas, según la información difundida tras el episodio.
Sismo de magnitud 4,8 en Granada: tres personas resultaron heridas en España
El temblor tuvo su epicentro en el área de Santa Fe, en la provincia de Granada, y fue percibido en distintos puntos de Andalucía. El movimiento provocó alarma entre los vecinos y dejó tres personas heridas.
El temblor ocurrió en una zona que durante los últimos días ya había registrado actividad sísmica, por lo que el nuevo movimiento volvió a generar preocupación entre los vecinos. Los servicios de emergencia recibieron distintos avisos y trabajaron para evaluar las consecuencias del sismo y verificar si se habían producido daños en viviendas y otras construcciones.
El terremoto se sintió en distintos puntos de Granada
El epicentro del movimiento se localizó en las proximidades de Santa Fe, en la provincia de Granada. La magnitud alcanzó los 4,8 y el sismo fue percibido en diferentes localidades de la zona.
La intensidad con la que se sintió el movimiento provocó que numerosos vecinos salieran de sus viviendas o se comunicaran con los servicios de emergencia ante el temor de que pudieran registrarse nuevos temblores. En este tipo de situaciones, uno de los principales riesgos se concentra en la posibilidad de que se produzcan réplicas y en el estado de las estructuras que ya presentan daños.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en la región y registra los movimientos que se producen en el territorio español. Andalucía es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, especialmente el área de Granada y otras regiones del sur de la península.
El nuevo terremoto se produjo además en un contexto de movimientos registrados previamente en el área. La sucesión de temblores contribuyó a aumentar la preocupación entre los habitantes, que durante las últimas jornadas habían experimentado otros episodios de actividad sísmica.
Tras el movimiento principal, los organismos de emergencia comenzaron a recibir comunicaciones de vecinos que habían percibido el temblor. Las autoridades realizaron controles para determinar si existían daños materiales y verificar la situación de las personas afectadas.
De acuerdo con la información conocida después del episodio, tres personas resultaron heridas. Las lesiones se produjeron en el marco de la situación generada por el terremoto y fueron atendidas por los servicios correspondientes.
Hasta el momento, el episodio no fue asociado con una catástrofe de grandes dimensiones, aunque las autoridades mantienen la vigilancia debido a la posibilidad de que continúe la actividad sísmica.
Alarma entre los vecinos y seguimiento de las réplicas
Uno de los principales efectos del terremoto fue la alarma que provocó entre los habitantes de Granada. La magnitud de 4,8 fue suficiente para que el movimiento fuera claramente percibido en distintos sectores y generara temor ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad.
Los especialistas explican que después de un terremoto pueden producirse réplicas, es decir, nuevos movimientos que ocurren en la misma zona y que, en general, presentan una magnitud inferior a la del temblor principal. Por ese motivo, los organismos encargados del seguimiento sísmico continúan analizando la evolución de la actividad en la región.
El monitoreo también resulta relevante para determinar si existen modificaciones en las características de la actividad registrada durante los últimos días. Los datos obtenidos permiten establecer la ubicación de los epicentros, la profundidad de los movimientos y su magnitud.
Granada se encuentra en una de las áreas de mayor actividad sísmica de España debido a su ubicación geográfica. La interacción entre las placas tectónicas que intervienen en el Mediterráneo genera movimientos que pueden sentirse en diferentes puntos de Andalucía.
Aunque muchos de estos temblores son de baja magnitud y no provocan consecuencias relevantes, los episodios de mayor intensidad pueden ser percibidos por la población y ocasionar daños, especialmente en construcciones antiguas o que presentan deficiencias estructurales.
Luego del sismo de este martes, los equipos de emergencia permanecieron atentos a posibles nuevos avisos. La prioridad estuvo puesta en asistir a las personas afectadas, evaluar eventuales daños y mantener informada a la población.
El episodio volvió a poner en primer plano la actividad sísmica que caracteriza a parte del sur de España. Por el momento, el balance conocido señala tres personas heridas y no se informó sobre consecuencias de una magnitud mayor.
Las autoridades continúan con el seguimiento de los movimientos registrados en la zona de Granada y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.
El terremoto de magnitud 4,8 fue, de esta manera, un nuevo episodio dentro de una secuencia de actividad sísmica que viene siendo observada en la región. La evolución de los próximos movimientos será determinante para establecer si se trató de un evento aislado dentro de la actividad registrada o de un episodio que requiere una vigilancia más prolongada.