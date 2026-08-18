Un sismo de magnitud 4,0 volvió a sacudir este martes a Venezuela, en una zona que todavía se encuentra bajo seguimiento luego del doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio. El movimiento se produjo durante la madrugada y generó preocupación entre los habitantes de la región afectada, aunque las autoridades aseguraron que no se reportaron nuevos daños.
Venezuela registró un sismo de magnitud 4,0 en la zona afectada por el doble terremoto
El temblor ocurrió a 10 kilómetros de La Guaira y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se registraron nuevos daños.
El movimiento fue registrado a las 3:07, hora local, y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, uno de los sectores que sufrió mayores consecuencias por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados semanas atrás. El foco del nuevo sismo se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
El nuevo sismo ocurrió cerca de La Guaira
La cercanía del epicentro con una de las principales zonas afectadas por la catástrofe volvió a poner en alerta a los habitantes y a los equipos que continúan trabajando en el lugar. La Guaira concentra parte importante de las tareas de evaluación y asistencia debido a los daños provocados por los terremotos de junio.
Según informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta el momento no existen reportes sobre nuevas afectaciones. A través de un mensaje publicado en Telegram, señaló que el sistema de protección se encuentra activado y que los organismos correspondientes realizan tareas de monitoreo y seguimiento.
El movimiento se produjo en un escenario en el que las autoridades todavía mantienen bajo observación numerosas construcciones que resultaron afectadas por los terremotos principales. Por ese motivo, la actividad sísmica en la zona requiere especial atención, particularmente en sectores donde edificios y otras estructuras presentan daños previos.
Las tareas de inspección forman parte de la respuesta posterior al desastre. El objetivo es determinar cuáles son las construcciones que pueden volver a ser habitadas y cuáles requieren restricciones o presentan condiciones que representan un riesgo para la población.
El último balance oficial difundido por el Gobierno venezolano permite dimensionar el impacto que todavía tiene la emergencia. De acuerdo con ese informe, los terremotos del 24 de junio dejaron hasta el momento 6.438 personas fallecidas. La cifra representa un incremento de 137 víctimas respecto del reporte difundido la semana anterior.
El doble terremoto se convirtió así en una de las mayores catástrofes registradas en Venezuela en las últimas décadas y mantiene a diferentes organismos abocados a las tareas de recuperación y reconstrucción.
Continúa la evaluación de miles de edificios
Además de las víctimas fatales, uno de los principales desafíos para las autoridades es determinar el estado de las edificaciones que resultaron afectadas. El último informe oficial indicó que ya fueron inspeccionadas 59.109 construcciones para establecer si pueden ser habitadas nuevamente.
Del total relevado, 34.680 edificios fueron considerados habitables. Otros 13.733 quedaron sujetos a restricciones, mientras que 10.696 fueron clasificados como estructuras de alto riesgo. Estos datos muestran que, a casi dos meses de los terremotos principales, una parte importante de la población todavía enfrenta dificultades para regresar a sus viviendas.
En paralelo, el Gobierno informó que fueron entregadas 335 viviendas a familias afectadas por los sismos. La medida forma parte del proceso de recuperación que se desarrolla en las zonas que sufrieron mayores daños.
El nuevo movimiento registrado este martes no modificó, hasta el momento, el panorama de daños informado por las autoridades. Sin embargo, su ocurrencia en las proximidades de La Guaira vuelve a poner el foco sobre las condiciones de las construcciones que aún permanecen bajo evaluación.
Los organismos de emergencia mantienen activo el monitoreo de la actividad sísmica y de las estructuras que presentan daños. La prioridad es evitar que las personas ingresen a edificios que puedan encontrarse en condiciones inseguras y continuar con los relevamientos necesarios para avanzar con la recuperación.
Mientras tanto, Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de junio. La cifra de víctimas, el número de edificaciones inspeccionadas y la cantidad de construcciones consideradas de riesgo reflejan la dimensión de una emergencia que todavía no terminó.
El sismo de magnitud 4,0 registrado durante la madrugada se suma a este escenario y vuelve a recordar que las zonas afectadas continúan expuestas a movimientos sísmicos. Por el momento, las autoridades señalaron que no se produjeron nuevas afectaciones y que los equipos de protección permanecen atentos a la evolución de la situación.