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Venezuela elevó a 6.438 la cifra de muertos por los devastadores sismos

El nuevo balance oficial sumó 137 víctimas respecto del informe anterior y detalló miles de edificios inspeccionados tras la tragedia.

El Gobierno actualizó el balance de víctimas y daños provocados por los movimientos telúricos.El Gobierno actualizó el balance de víctimas y daños provocados por los movimientos telúricos.
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La cifra de víctimas fatales por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 6.438, según el último balance difundido este lunes por el Gobierno. El número representa 137 fallecidos más respecto del informe de la semana anterior.

El relevamiento oficial detalló que 59.109 edificaciones fueron inspeccionadas para determinar si podían continuar siendo habitadas.

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De ese total, 34.680 fueron consideradas habitables, mientras que 13.733 presentan restricciones y otras 10.696 fueron calificadas como de alto riesgo.

Entregaron viviendas

Hasta el momento, el Gobierno informó la entrega de 335 viviendas a familias damnificadas por los movimientos sísmicos.

A search and rescue volunteer wearing a Venezuelan flag attached to his helmet searches debris alongside other people, in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 16, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaLas autoridades inspeccionaron más de 59 mil edificaciones para evaluar su estado.

Este lunes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó además 48 nuevos apartamentos en Caracas.

El plan habitacional del Gobierno

Durante el acto, Rodríguez aseguró que el Gobierno impulsa una política destinada a atender las necesidades habitacionales de las personas afectadas.

Toys and flowers are placed at a makeshift memorial created by family members of victims of the June 24 earthquakes in Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, July 20, 2026. REUTERS/Gaby OraaMiles de familias afectadas recibieron asistencia habitacional tras la emergencia.

El programa contempla la construcción de viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparación de edificaciones, según informó el Ejecutivo.

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