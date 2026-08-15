El Gobierno de Venezuela anunció nuevas excarcelaciones de personas procesadas o condenadas por delitos vinculados con la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República. La medida fue comunicada este viernes 14 de agosto por el Ministerio de Comunicación y se concretó a partir de decisiones adoptadas por los tribunales, a pedido del Ministerio Público.
Venezuela otorgó medidas alternativas a 131 presos políticos y confirmó 25 liberaciones
El Gobierno informó nuevas disposiciones judiciales en medio de los reclamos de familiares y organizaciones por la situación de las personas detenidas, mientras avanza el diálogo político.
Según el comunicado oficial, las medidas fueron acordadas por los tribunales de la República luego de una solicitud realizada en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una iniciativa creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El anuncio se produjo en medio de los reclamos de familiares y organizaciones que desde hace varios días exigen avances en la situación de los presos políticos y que sus casos sean incluidos dentro de las conversaciones entre distintos sectores políticos.
Nuevas excarcelaciones
De acuerdo con la información oficial, las personas beneficiadas por las medidas judiciales se encontraban procesadas o condenadas por causas relacionadas con delitos contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de Venezuela.
El Ministerio de Comunicación señaló que las decisiones fueron adoptadas por los tribunales a partir de una petición del Ministerio Público, después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática solicitara la intervención del sistema de Justicia Penal.
La iniciativa gubernamental ratificó además su respaldo a las medidas destinadas al “reencuentro entre los venezolanos y de consolidación de la paz”.
El anuncio se conoció luego de varios días de reclamos por parte de familiares y organizaciones vinculadas a la defensa de los presos políticos, que buscan obtener información sobre las personas privadas de su libertad y solicitan avances concretos en sus situaciones judiciales.
Una ONG confirmó 25 liberaciones
Por otra parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre la excarcelación de 25 detenidos políticos vinculados al caso de Plaza Venezuela. Según la organización, las personas fueron liberadas del centro penitenciario El Rodeo I.
La ONG indicó que continuará verificando de manera individual la situación de los detenidos y el cumplimiento de las garantías correspondientes.
El reporte de las liberaciones se conoció después de distintas acciones impulsadas por familiares y organizaciones que reclaman por la situación de los presos políticos. Entre ellas se encuentra la presentación realizada el 11 de agosto ante la Defensoría del Pueblo por integrantes de la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos.
En esa oportunidad, los familiares plantearon los casos de sus allegados y reclamaron respuestas sobre su situación. El objetivo fue obtener información y avanzar en medidas que permitan resolver las situaciones judiciales pendientes.
Reclamos en medio del diálogo
El 11 de agosto, familiares de presos políticos también se movilizaron en Caracas para reclamar liberaciones y pedir que las situaciones de los detenidos fueran incorporadas a la agenda del diálogo.
La movilización coincidió con el cierre del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015. Ese proceso concluyó el 12 de agosto con acuerdos relacionados con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y otros cambios institucionales.
En ese contexto, la situación de los presos políticos se convirtió en uno de los principales reclamos de familiares y organizaciones durante las jornadas de diálogo.
Las nuevas excarcelaciones anunciadas por el Gobierno y las 25 liberaciones informadas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos representan un nuevo capítulo dentro de un proceso que continúa bajo seguimiento de organizaciones y familiares.
La situación de cada detenido deberá ser analizada de manera individual, mientras las organizaciones mantienen el reclamo para que se garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad y se avance con respuestas sobre los casos que permanecen pendientes.