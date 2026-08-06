La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles un programa de asistencia destinado a las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia de los sismos registrados el pasado 24 de junio.
Venezuela subsidiará hasta el 80% de viviendas para damnificados por los sismos
La medida contempla asistencia estatal y financiamiento a largo plazo para las familias afectadas, mientras continúan las tareas de recuperación en las zonas golpeadas por los sismos del 24 de junio.
Según explicó la mandataria durante una transmisión por la televisión estatal, el Estado cubrirá el 80% del valor de las viviendas de hasta 70.000 dólares. En el caso de inmuebles con precios que oscilen entre los 70.000 y los 100.000 dólares, el subsidio alcanzará el 50%.
El monto restante será financiado mediante créditos otorgados por entidades bancarias públicas o privadas, con un plazo establecido de 25 años.
Créditos a largo plazo
Rodríguez detalló que existe un esquema de financiamiento para acompañar a las personas que quedaron sin hogar tras los movimientos sísmicos, tanto para quienes opten por alquilar como para quienes decidan adquirir una nueva propiedad.
"Hay un plan en la banca pública y privada para apoyar a quienes perdieron sus viviendas", explicó la presidenta encargada, al señalar que el objetivo es facilitar el acceso a una solución habitacional para los damnificados.
De acuerdo con lo informado, en las viviendas de hasta 70.000 dólares, el Gobierno asumirá la mayor parte del costo, mientras que las familias deberán afrontar el pago del porcentaje restante a través de un financiamiento extendido durante 25 años.
Reparación de miles de viviendas
Además del programa de subsidios para nuevas viviendas, el Gobierno venezolano informó que continúa con tareas de reparación en las zonas afectadas por los terremotos.
Rodríguez indicó que actualmente se están restaurando más de 13.000 viviendas, con el objetivo de beneficiar a unas 66.000 personas que podrían regresar a sus hogares una vez finalizados los trabajos.
La iniciativa apunta a acelerar el regreso de las familias que todavía permanecen en refugios o campamentos temporales luego de los daños provocados por los sismos.
Los daños provocados por los terremotos
Los movimientos telúricos registrados el 24 de junio alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y provocaron importantes daños materiales. Según los datos difundidos, dejaron más de 6.000 personas fallecidas y alrededor de 190 edificios colapsados.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó en 37.000 millones de dólares el valor estimado de los daños físicos directos generados por el desastre.
En paralelo, el Gobierno venezolano mantiene conversaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de obtener financiamiento destinado al proceso de reconstrucción