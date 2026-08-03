Actualización de datos

Por el doble terremoto, ya son más de 6.000 los muertos en Venezuela

Según el gobierno, unas 61.000 personas han sido atendidas en hospitales. Las autoridades no actualizaban ese número desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país.