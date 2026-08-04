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Más de un mes después

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 6.125 y continúan las tareas de reconstrucción

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país a fines de junio. Mientras avanzan las tareas de remoción de escombros y reconstrucción, persisten las dudas sobre el número de personas desaparecidas y la magnitud total de los daños.

El número de víctimas fatales continúa en aumento. Créditos: REUTERS/Gaby Oraa El número de víctimas fatales continúa en aumento. Créditos: REUTERS/Gaby Oraa
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Más de un mes después de los terremotos que devastaron parte del norte de Venezuela, el número de víctimas fatales continúa en aumento. El último balance oficial elevó a 6.125 la cifra de fallecidos, en una tragedia que también dejó decenas de miles de heridos, miles de viviendas destruidas y una extensa tarea de reconstrucción que aún está en marcha.

Un balance que sigue creciendo

La nueva actualización fue difundida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que los fallecidos ascienden a 6.125. Además, cerca de 60.992 personas recibieron atención hospitalaria desde que ocurrieron los sismos del 24 de junio.

A Venezuelan flag waves as people search for the bodies of their loved ones beneath the rubble, after earthquakes rocked Venezuela on June 24, killing and displacing thousands of people, in Caraballeda, La Guaira, Venezuela, July 29, 2026. REUTERS/Gaby OraaLos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con pocos segundos de diferenci Créditos: REUTERS/Gaby Oraa

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con pocos segundos de diferencia y tuvieron su mayor impacto en el estado de La Guaira, aunque también provocaron importantes daños en Caracas y otras regiones del norte venezolano. Desde entonces, las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de infraestructura se desarrollan de manera ininterrumpida.

Las autoridades señalaron que continúa la asistencia a los damnificados mediante la entrega de viviendas, atención médica y distribución de ayuda humanitaria. Sin embargo, la magnitud del desastre hace que la recuperación avance de manera gradual.

Según datos oficiales, solo el 16,5% de los escombros generados por los derrumbes fue removido, una cifra que refleja la dimensión del trabajo pendiente para recuperar las zonas afectadas.

People search for the bodies of their loved ones beneath the rubble, after earthquakes rocked Venezuela on June 24, killing and displacing thousands of people, in Caraballeda, La Guaira, Venezuela, July 29, 2026. REUTERS/Gaby OraaSolo el 16,5% de los escombros generados por los derrumbes fue removido Créditos: REUTERS/Gaby Oraa

Reconstrucción, asistencia y dudas sobre los desaparecidos

Mientras prosiguen las tareas de reconstrucción, el Gobierno venezolano sostiene que se avanza en la reposición de viviendas y servicios esenciales para las familias afectadas. Entre las medidas anunciadas figura la entrega de nuevas casas a personas que perdieron sus hogares durante el desastre.

No obstante, organizaciones de derechos humanos y plataformas ciudadanas mantienen interrogantes sobre el número real de personas desaparecidas. La cifra oficial continúa en 157 desaparecidos, aunque distintas organizaciones consideran que el total podría ser considerablemente mayor y reclaman una actualización permanente de los registros.

La reconstrucción también enfrenta un importante desafío económico. El Banco Mundial estimó que los daños materiales ascienden a 19.600 millones de dólares, una cifra que representa un fuerte impacto para un país que ya atravesaba dificultades económicas antes del desastre.

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En paralelo, Naciones Unidas trabaja junto con las autoridades venezolanas y organismos internacionales en un plan integral para la recuperación de las zonas afectadas. La iniciativa contempla la reconstrucción de infraestructura, la restitución de servicios básicos como agua y electricidad y el fortalecimiento de la asistencia humanitaria para más de un millón de personas.

La respuesta oficial también continúa bajo observación. Mientras el Gobierno defiende las acciones desplegadas desde el inicio de la emergencia, algunos sectores de la población cuestionan la rapidez con la que llegaron los equipos de rescate y la asistencia en las primeras horas posteriores a los terremotos.

Con el paso de las semanas, la emergencia inmediata dio lugar a una etapa centrada en la reconstrucción. Sin embargo, el aumento constante del número de fallecidos demuestra que las consecuencias del doble terremoto siguen presentes y que el proceso para recuperar las regiones afectadas demandará meses, e incluso años, de trabajo coordinado entre las autoridades nacionales, organismos internacionales y las comunidades locales.

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