Más de un mes después

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 6.125 y continúan las tareas de reconstrucción

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país a fines de junio. Mientras avanzan las tareas de remoción de escombros y reconstrucción, persisten las dudas sobre el número de personas desaparecidas y la magnitud total de los daños.