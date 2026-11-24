La superluna del Castor comenzó a dejar imágenes de su aparición en el cielo este martes 24 de noviembre. Fotografías desde muchas partes del mundo registraron la luna llena cerca del horizonte, con tonos amarillos y anaranjados sobre paisajes montañosos y construcciones.
Las increíbles fotos de la superluna del Castor que ilumina el cielo este martes
Las imágenes desde Europa muestran al satélite sobre montañas y edificios. El fenómeno coincide con su cercanía a la Tierra, que puede hacerlo parecer más grande y brillante.
En Sarajevo, el fotógrafo Amel Emric, de Reuters, captó su salida sobre los cuarteles militares abandonados de Jajce. Otra imagen, tomada en Italia por Lorenzo Di Cola para NurPhoto, muestra el disco lunar sobre una montaña, con un cielo de atardecer rosado como fondo.
La fase llena se produjo a las 11.53 de Argentina. Según explicó Anthony Wood en Space.com, esta luna también reúne las condiciones de una superluna por coincidir con un tramo de la órbita en el que el satélite se encuentra cerca de la Tierra.
Por qué se llama luna del Castor
El nombre está asociado con la época en que los castores preparan sus refugios para el invierno en el hemisferio norte. La denominación identifica a la luna llena de noviembre, aunque en Argentina el fenómeno ocurre durante la primavera.
La cercanía del satélite puede hacer que una superluna se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más distante del año, conocida como microluna. Esos porcentajes corresponden a la comparación entre ambos extremos.
Los colores que aparecen en las fotos
Cuando la Luna está baja, la luz solar que refleja atraviesa una porción mayor de la atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. Ese recorrido favorece la dispersión de los tonos azulados y permite que predominen los rojizos y anaranjados.
A ese efecto se suma la llamada ilusión lunar: cerca del horizonte, el satélite puede parecer más grande al observarlo junto a edificios, árboles o montañas. Esa percepción también interviene en las imágenes de su salida sobre ciudades y paisajes.
Aunque el momento exacto de la fase llena ocurre este martes, el disco seguirá pareciendo completo a simple vista durante las noches siguientes. El horario de salida varía según la localidad y la observación depende de las condiciones meteorológicas.