El gabinete de Tailandia nombró al primer ministro interino

El Gabinete de Tailandia nombró este sábado al vicepremier Phumtham Wechayachai como primer ministro interino, tras un fallo del Tribunal Constitucional que puso fin al mandato de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra.
El ministro de la Oficina del Primer Ministro, Chusak Sirinil, anunció el nombramiento luego de una reunión especial del Gabinete, en la que también se nombró a Prommin Lertsuridej como secretario general del premier.
Chusak indicó que el Gabinete aprobó un marco estricto para sus operaciones durante este período de transición con el fin de garantizar la estabilidad sin exceder su mandato.
Esta medida se ajusta a un requisito constitucional tras el fallo del tribunal, que exige que el Gabinete en ejercicio continúe gobernando de forma interina hasta que una nueva Administración asuma el cargo.
La Secretaría de la Cámara de Representantes ha convocado a los parlamentarios para que se reúnan del 3 al 5 de septiembre.
La Cámara Baja del Parlamento votará por el nuevo primer ministro con base en la lista de candidatos presentada antes de las elecciones generales de mayo de 2023.
El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó este viernes a la suspendida primera ministra Paetongtarn Shinawatra por violar la Constitución debido a su conversación telefónica con Camboya sobre la cuestión fronteriza. Un panel de nueve jueces acordó, por seis votos contra tres, la destitución de Paetongtarn, ya que sus acciones constituyeron una grave violación de las normas éticas.
El tribunal también destituyó a su Gabinete, pero los miembros restantes continuarán desempeñando funciones provisionales hasta que un nuevo Gabinete asuma el cargo.
En su discurso en la residencia de Gobierno luego de la decisión, Paetongtarn dijo que aceptaba humildemente el veredicto, insistiendo en que su intención era proteger la vida de las personas durante el conflicto fronterizo
Paetongtarn subrayó la importancia de la colaboración entre todos los partidos para restaurar la estabilidad política y evitar trastornos inesperados similares en el futuro.
También agradeció a todos los ciudadanos tailandeses por la oportunidad de servir al país como primera ministra durante su mandato de casi un año.
Paetongtarn permanecía con sus funciones suspendidas desde el mes pasado, a la espera de la investigación del Tribunal Constitucional sobre su llamada telefónica con el presidente del Senado camboyano, Samdech Techo Hun Sen, en torno a la disputa fronteriza, cuya grabación de audio se filtró en internet el pasado mes de junio.
