Aventura extrema

Un escalador trepó un rascacielos sin cuerdas y en vivo por Netflix: 508 metros de vértigo

Alex Honnold completó este domingo el ascenso al rascacielos más icónico de Taiwán, de 101 pisos y 508 metros, sin cuerda ni arnés. La transmisión global incluyó una demora de seguridad y reabrió el debate sobre los límites del riesgo.