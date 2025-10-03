Estados Unidos

Un reconocido alpinista que escaló en Argentina murió tras caer del cerro El Capitán en el Parque Nacional Yosemite

Se trata de Balin Miller, de 23 años, quien recientemente había realizado escaladas en la Patagonia. Transmitió en vivo en TikTok su ascenso y su caída del monolito el miércoles. Su madre confirmó la muerte.