Provocó cinco muertes

Confirmaron que la implosión del submarino Titán fue causada por “fallas de ingeniería”

Según el informe de la La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, OceanGate no realizó pruebas adecuadas al sumergible: "la empresa desconocía la resistencia y durabilidad frente a condiciones de gran presión".