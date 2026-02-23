Histórico

Tras 150 años, tortugas gigantes vuelven a Floreana para restaurar el ecosistema de Galápagos

En la isla Floreana, Galápagos, liberaron 158 tortugas juveniles con genética de la especie extinguida localmente hace 150 años. El plan prevé 700 ejemplares y busca reconstruir un linaje clave para el equilibrio del ecosistema.