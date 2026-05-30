Giro en la política migratoria de EE.UU

Trump endurece el acceso a la Green Card y obliga a tramitarla desde el extranjero

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió una directiva clave que restringe el ajuste de estatus dentro del territorio norteamericano. La medida, calificada por los analistas como un cambio drástico en las vías legales de residencia, genera desconcierto y preocupación en miles de solicitantes, incluidos profesionales y familias con lazos en el país.