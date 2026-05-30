En un movimiento que sacudió los cimientos del sistema migratorio legal de los Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump dispuso una nueva y restrictiva normativa para la obtención de la residencia permanente, popularmente conocida como Green Card.
Trump endurece el acceso a la Green Card y obliga a tramitarla desde el extranjero
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió una directiva clave que restringe el ajuste de estatus dentro del territorio norteamericano. La medida, calificada por los analistas como un cambio drástico en las vías legales de residencia, genera desconcierto y preocupación en miles de solicitantes, incluidos profesionales y familias con lazos en el país.
A través de un memorándum oficializado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el gobierno norteamericano estableció que la inmensa mayoría de los extranjeros que actualmente se encuentran dentro de ese país bajo visados temporales ya no podrán realizar el tradicional "ajuste de estatus" sin cruzar las fronteras. De ahora en más, deberán abandonar el suelo estadounidense y aguardar la resolución de sus expedientes mediante un procesamiento consular obligatorio en sus países de origen.
La directiva estipula de manera taxativa que la aprobación de la residencia permanente dentro de las fronteras de Estados Unidos pasará a ser considerada únicamente bajo 'circunstancias extraordinarias' y como un 'acto de gracia administrativa'.
Este vuelco operativo no solo frena el mecanismo que permitía a miles de personas esperar la documentación trabajando o estudiando legalmente en el país, sino que amenaza con separar a miles de familias y abrir una brecha de profunda incertidumbre legal y económica.
El fin del ajuste de estatus en territorio norteamericano
Hasta la implementación de esta medida, los inmigrantes que ingresaban a los Estados Unidos con visas de no inmigrante —como las de estudio o trabajo especializado— y que posteriormente aplicaban a la residencia por lazos familiares o patrocinio empresarial, gestionaban el tramo final de su documentación mediante el Formulario I-485 sin necesidad de salir.
La nueva disposición echa por tierra esa flexibilidad burocrática y obliga a los postulantes a ponerse a disposición de los consulados en el exterior, exponiéndose a esperas que, según especialistas del sector, podrían prolongarse durante meses o incluso años debido al crónico cuello de botella que arrastran las delegaciones diplomáticas.
Desde la Casa Blanca defendieron la iniciativa bajo la premisa de robustecer la seguridad nacional y optimizar la fiscalización contra eventuales fraudes. Según voceros de la agencia migratoria, la verificación de identidad y los controles de antecedentes penales resultan "más rigurosos y confiables" cuando se ejecutan de manera externa a través de la vía consular. Asimismo, argumentaron que la medida busca desalentar el uso de visados de turismo o estudio como "puentes encubiertos" para el arraigo permanente en el país.
El impacto en el sector laboral y las excepciones del decreto
La determinación oficial encendió las alarmas en el ámbito corporativo y académico, donde categorías de gran demanda global, como los portadores de la visa de trabajo H-1B (diseñada legalmente con un principio de 'doble intención'), se verán severamente afectados. Analistas del sector privado advierten que esta exigencia forzará a profesionales altamente calificados a abandonar sus puestos laborales estratégicos y sus hogares de forma imprevista, costeando el proceso por cuenta propia y sin garantías absolutas de un reingreso inmediato.
A pesar del fuerte tamiz restrictivo, el memorándum contempla un puñado de excepciones puntuales que quedan eximidas de la obligación de salir del país. Entre ellas se destacan los refugiados políticos debidamente acreditados (cuyo cupo anual fue fuertemente redireccionado y limitado en las últimas semanas), los ganadores de la lotería de visas de diversidad y ciertos familiares directos de ciudadanos estadounidenses, cuyos casos particulares continuarán bajo la evaluación discrecional de los oficiales de inmigración en territorio doméstico.
Repercusiones y el frente judicial en el horizonte
Las reacciones de las organizaciones de derechos humanos y de los colectivos de abogados de inmigración no se hicieron esperar, tildando la reforma como una "denegación encubierta de facto" que busca asfixiar los canales legales de inserción. Expertos de diversos centros de estudios internacionales coincidieron en que la estrategia gubernamental apunta a un recorte sustancial y sistemático en la concesión de residencias legales, complementando las severas directrices de control fronterizo implementadas desde el inicio de la gestión presidencial.
Con el panorama actual, los bufetes jurídicos y asesores migratorios en los Estados Unidos ya anticipan una oleada de presentaciones ante las cortes federales para intentar frenar la aplicación del memorándum, argumentando que la medida ignora deliberadamente la realidad operativa y los derechos adquiridos de los trabajadores y estudiantes residentes. Mientras tanto, la incertidumbre se instala con fuerza en los hogares de miles de extranjeros que ven cómo las reglas de juego para alcanzar el esquivo "sueño americano" cambiaron drásticamente de la noche a la mañana.