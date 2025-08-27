Estados Unidos anunció que habrá una "gran reunión" sobre Gaza este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará una reunión el miércoles (27.08.2025) sobre planes para Gaza después de la guerra, dijo su enviado Steve Witkoff el martes.
El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, dijo que el mandatario presidirá el encuentro en la Casa Blanca.
"Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es (sobre) un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo Witkoff en una entrevista con Fox News, sin ofrecer más detalles.
Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe "optimismo" respecto a que la Administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.
Este martes, durante una reunión de gabinete que se extendió por más de tres horas, Trump aseguró que no ve un "final concluyente" para el conflicto entre Israel y los palestinos a corto plazo, pese a que 24 horas antes había dicho lo contrario.
"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibilidad de encontrar acuerdos.
Por su parte, la organización Human Rigth Watch (HRW) consideró este martes, en un comunicado que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Gaza.
La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel en octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.
Hamás es un grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
