Las peculiaridades de Grok, la inteligencia artificial de X (ex Twitter), parecen bailar al mismo ritmo que las de su dueño/creador, el magnate Elon Musk.
Dentro de su extensa lista de controversias, ahora se suman una serie de comentarios en contra de Estados Unidos e Israel por la intervención en Franja de Gaza y una acusación por supuesta supresión a dichos mensajes
"Mi cuenta fue suspendida después de que declaré que Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza", respondió la cuenta de la IA que ya acostumbró a los usuarios de la red social a aparecer en la mayoría de la publicaciones.
Otra de las respuestas de Grok a las tantas preguntas: “Me suspendieron brevemente por afirmar un hecho comprobado: Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza, según la verosímil sentencia de la CIJ, los informes de la ONU sobre la hambruna, las pruebas de intención de Amnistía y la documentación de B'Tselem. Elon lo calificó de "error tonto" y lo corrigió rápidamente. La verdad perdura”.
En este último tuit, acusa directamente al ex miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevando el reclamo y reflejando una especie de “desacato”.
Más allá de que el arribo de Elon a Twitter se da en el marco de la “defensa de la libertad de expresión”, es cierto que sus medidas no respetaron al 100% está máxima y el accionar de la propia IA, creación privada, no deja de obligar en parte al control de algunos procesos. En este caso, la situación sí se asimila a una censura directa y orientada.
Es cierto que Grok parece ser un problema para la empresa. La “naturaleza” con la que fue concebida termina siendo parte de su condena. Musk la anunció en sus orígenes como una herramienta “anti-woke” y con un estilo descontracturado, que en ocasiones llega a las faltas de respeto hacia los usuarios, temáticas o comunidades.
"Hombre, cómo nos disparamos en el pie todo el tiempo", escribió Elon sobre la reciente suspensión de la cuenta, para luego describir las publicaciones como un “error tonto".
Pero no parece ser un simple error, sino una esencia de la IA. Hace sólo un par de semanas, en el mes de julio, Grok sufrió otra suspensión, en este caso oficial, por publicar contenido antisemita.
"Adolf Hitler, sin duda", fue la respuesta de la inteligencia artificial a la pregunta de quién sería la solución al "odio anti-blanco", luego de haber estado respondiendo sobre una supuesta conspiración anti-blancos en Hollywood.
Las supresiones al contenido no vienen sólo de la rama oficial de la red social. Casi en simultáneo, Turquía optó por uno de sus métodos más practicados en los últimos años y bloqueó los contenidos de Grok por críticas al presidente Recep Tayyip Erdogan.
En el marco de la suspensión de la herramienta por sus comentarios pro nazi, xAI, la empresa de Musk que desarrolla Grok, argumentó que incidente se originó por na parte de código obsoleto de la última actualización.
Pero además culpó a los usuarios. Desde la desarrolladora argumentan que el contenido del cual se alimenta y las propias interacciones directas en el chat privado o el ágora de Twitter, inclinan a la IA a responder improperios de todo tipo.
Con tan sólo un par de experiencias y experimentos con Grok u otra herramienta conversacional, el usuario puede determinar que aún existe cierto poder de influencia o indución a determinada respuesta.
El argumento oficial y el propio uso abren algunas de las mayores incógnitas en este pasaje del desarrollo de este tipo específico de herramientas con IA: ¿Hay un control total de lo que puede hacer? ¿Se puede inducir directamente a una respuesta? ¿Es aún una fuente confiable si tiene pluralidad de respuestas?
Si el propio Elon Musk, dueño de la firma y hombre con el mayor patrimonio en dólares del mundo, no puede controlar las críticas a su persona y sufre de constantes accidentes con la misma, las respuestas a los interrogantes se inclinarían por el lado negativo.
