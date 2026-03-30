Ocho técnicos venezolanos fueron rescatados tras quedar atrapados en túnel hídrico

Se confirmó la liberación de ocho trabajadores que permanecieron atrapados durante casi 24 horas en un túnel hídrico del estado Sucre en Venezuela. Los técnicos, especializados en el mantenimiento de infraestructuras de agua, quedaron aislados mientras realizaban tareas de inspección y reparación en el Túnel Trasvase Guamacán, parte del sistema hídrico del Turimiquire.
El comunicado oficial destacó que todos fueron rescatados sanos y salvos, tras una operación coordinada por equipos de emergencia y seguridad.
Contexto yafectación delsuministro
El grupo de técnicos trabajaba en la recuperación del flujo de agua potable hacia la región nororiental de Venezuela. Semanas atrás, el sistema hídrico del Turimiquire sufrió un derrumbe que interrumpió el abastecimiento de agua en Cumaná, capital del estado Sucre, y afectó parcialmente a los habitantes de la isla de Margarita.
El comunicado oficial tras el rescate.
La interrupción generó dificultades significativas en el suministro, lo que convirtió las tareas de los técnicos en una prioridad para las autoridades locales y nacionales.
El trabajo en el túnel implicaba no solo la inspección y reparación de la infraestructura dañada, sino también la coordinación con otros sistemas de bombeo y acueductos para garantizar la reanudación segura del suministro de agua.
Operativo
El rescate se llevó a cabo con rapidez, priorizando la seguridad de los trabajadores y asegurando que el incidente no afectara la continuidad de los trabajos en el túnel. Las autoridades destacaron la colaboración entre los equipos de emergencia y los técnicos especializados, lo que permitió que la extracción de los ocho trabajadores se realizara sin lesiones graves.
Los técnicos trabajaban en la recuperación del suministro de agua.
Tras el operativo, los responsables del sistema hídrico reiteraron su compromiso de restaurar completamente el suministro de agua en la región, supervisando de cerca la reparación de la zona afectada por el derrumbe y fortaleciendo los protocolos de seguridad para evitar futuros incidentes.