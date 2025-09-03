Tensión en Massachusetts

Alerta en universidad estadounidense: UMass Lowell activó protocolo por un hombre armado en el campus

La Universidad de Massachusetts emitió un aviso de tiroteo tras el reporte de un sospechoso con un arma larga en las inmediaciones de Riverview Suites. La policía estatal y el FBI desplegaron un operativo de emergencia. Se canceló un partido de fútbol femenino.