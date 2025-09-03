Alerta en universidad estadounidense: UMass Lowell activó protocolo por un hombre armado en el campus

La comunidad universitaria de UMass Lowell vivió momentos de tensión este miércoles por la tarde. Un hombre armado fue visto cerca de Riverview Suites, una residencia estudiantil, lo que obligó a emitir una alerta de seguridad y desplegar un fuerte operativo policial en la zona.
El sospechoso y el video viral
Según el reporte inicial, el sospechoso sería un hombre asiático de 1,65 metros, vestido con un buzo blanco y pantalones cortos negros. Testigos aseguraron que portaba un arma larga. Un video del individuo circuló en la red social X, aunque su autenticidad aún no fue verificada.
La Policía de Lowell y agentes de la Policía Estatal acudieron al campus, mientras que el FBI Boston confirmó su participación en las tareas de coordinación. Se pidió a la población mantenerse alerta y evitar el área.
Medidas inmediatas
La universidad envió un mensaje de emergencia a sus estudiantes y canceló el partido de fútbol femenino que River Hawks debía disputar ante Central Connecticut State University. “Pedimos seguir las actualizaciones en el sitio oficial”, informó la institución.
El próximo encuentro programado será el domingo 7 de septiembre frente a Boston University, aunque dependerá de la evolución de la investigación y las medidas de seguridad.
Un clima de incertidumbre
Hasta el cierre de esta edición, no había confirmaciones oficiales sobre detenciones. Las autoridades pidieron a cualquier persona con información llamar al 911. La situación dejó en evidencia la fragilidad del clima en los campus universitarios de Estados Unidos frente a la amenaza de armas de fuego.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.