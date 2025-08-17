Tiroteo en un restaurante de Brooklyn dejó tres muertos y ocho heridos

La madrugada de este domingo en Brooklyn quedó marcada por la violencia. En un restaurante del barrio de Crown Heights, tres personas perdieron la vida y al menos ocho resultaron heridas tras un tiroteo que sacudió a la comunidad.
Un ataque armado en un local gastronómico de Crown Heights, Nueva York, terminó con tres víctimas fatales y al menos ocho heridos. La policía recuperó 36 casquillos de bala en la escena y no descarta la participación de varios tiradores.
El hecho ocurrió en el restaurante Taste of the City Lounge, ubicado en Franklin Avenue. El local, conocido por su gastronomía caribeña y estadounidense, había cerrado apenas minutos antes de que se produjera el ataque.
Según confirmó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, las víctimas fatales son dos hombres de 27 y 35 años, y un tercero cuya edad aún no fue revelada. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones de diversa consideración.
Los primeros reportes policiales indicaron que en la escena se recuperaron 36 casquillos de bala, lo que hace presumir que hubo más de un tirador involucrado. Vecinos relataron que escucharon disparos consecutivos y gritos desesperados, en un episodio que duró apenas segundos pero dejó un saldo devastador.
El área fue rápidamente cerrada por la policía. Patrulleros y ambulancias bloquearon varias cuadras a la redonda, mientras los investigadores iniciaban las pericias para determinar lo sucedido.
Tisch explicó que, hasta el momento, no hay detenidos. “Es algo terrible lo que sucedió esta mañana. Vamos a investigar para determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables”, sostuvo en conferencia de prensa.
La funcionaria policial subrayó que la ciudad atraviesa un descenso en los índices de violencia armada. “Estamos en el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos registrado en siete meses”, dijo, y consideró este episodio como “una anomalía”.
A pesar de esa afirmación, lo ocurrido en Crown Heights vuelve a encender las alarmas sobre la proliferación de armas de fuego y la facilidad con que circulan en distintas comunidades de Estados Unidos.
Organizaciones vecinales expresaron su preocupación por la seguridad en el barrio y reclamaron mayor presencia policial en zonas concurridas durante las noches de fin de semana.
Por el momento, las autoridades no dieron detalles sobre los posibles motivos del ataque, aunque no descartan que haya estado vinculado a un enfrentamiento previo entre grupos rivales.
El restaurante Taste of the City Lounge es un lugar popular en la vida nocturna de Brooklyn, especialmente en la comunidad caribeña. La noticia del tiroteo generó consternación entre sus habituales clientes y en todo el vecindario.
Mientras la policía avanza con la investigación, familiares y allegados de las víctimas se concentraron en las inmediaciones del hospital local, en busca de información sobre sus seres queridos.
Lo cierto es que este hecho vuelve a poner en debate la violencia armada en Estados Unidos, un problema estructural que sigue cobrando vidas en lugares tan cotidianos como restaurantes, escuelas o centros comunitarios.
