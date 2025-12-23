El Vaticano

León XIV publicó una carta apostólica clave para renovar la formación y la vida de los sacerdotes

El Pontífice aborda la crisis de confianza en la Iglesia y la importancia de una formación integral para evitar abusos y fomentar la madurez en los futuros presbíteros. León XIV enfatiza la necesidad de una conversión misionera en el sacerdocio, evitando el eficientismo y el quietismo, para responder a la sed de autenticidad social.