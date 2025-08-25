Imágenes inéditas revelan vistas de la Tierra desde la estación china Tiangong

China compartió recientemente un impactante video que muestra panoramas de la Tierra desde la estación espacial Tiangong, confirmando con estas imágenes su capacidad avanzada de observación desde órbita baja.
La estación espacial china Tiangong compartió sorprendentes imágenes de la Tierra en alta definición, revelando vistas únicas y de gran impacto visual.
La difusión del material confirma el estado operativo de esta base orbital y estimula el interés mundial en su labor científica.
La Estación Espacial Tiangong, también conocida como Palacio Celestial, es un complejo modular ruso comparable a la antigua Mir y tiene apenas una quinta parte del tamaño de la Estación Espacial Internacional. Se ubica entre 340 y 450 km sobre la Tierra y su masa ronda las 100 toneladas.
El primer módulo, Tianhe (“Armonía de los Cielos”), fue lanzado en abril de 2021. A este se sumaron los laboratorios orbitales Wentian en julio de 2022 y Mengtian en octubre del mismo año.
En conjunto, estas piezas conforman un sistema habitable diseñado para misiones de larga duración y experimentación científica.
Tianhe proporciona soporte vital, propulsión y alojamiento para la tripulación, además del centro de acoplamiento.
Wentian y Mengtian son módulos experimentales que facilitan trabajos científicos en microgravedad y tienen capacidad para operar tanto interna como externamente.
La estación representa el paso final del programa espacial tripulado chino, y busca consolidarse como plataforma para la investigación científica y tecnológica desde el espacio.
Las imágenes y videos recientes, captados desde Tiangong, exhiben desde líneas costeras y formaciones de nubes hasta el resplandor urbano en la superficie terrestre. Además, se observan estructuras de la propia estación, como ventanas panorámicas, que evidencian su configuración habitada y operativa.
Estas tomas ofrecen información crucial para estudios climáticos, meteorológicos y de dinámica atmosférica, además de ser una herramienta visual que acerca el trabajo espacial al público general.
