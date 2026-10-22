Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda, un patógeno conocido por circular entre animales de producción, especialmente el ganado bovino. El paciente era un hombre con un sistema inmunitario gravemente debilitado que recibía atención médica en Lyon y murió a principios de octubre.
Virus Shamonda: qué se sabe del primer caso humano detectado en Francia
El hombre tenía una inmunodepresión grave y falleció a comienzos de octubre mientras recibía tratamiento por otra enfermedad. Las autoridades investigan cómo contrajo el virus, que hasta ahora se había detectado en animales, y aseguran que no hay un riesgo identificado para la población general.
Aunque los especialistas consideran que algunas complicaciones que presentó podrían estar relacionadas con la infección, todavía investigan el papel que tuvo el virus en su fallecimiento.
El caso fue comunicado el jueves 22 de octubre y representa un antecedente inédito para la vigilancia epidemiológica. Hasta ahora, el Shamonda se había detectado en animales de distintas regiones de África y Asia, sin registros oficiales de infecciones humanas.
Según las autoridades francesas, la información disponible no permite identificar un riesgo sanitario para la población general, aunque se necesitan nuevas investigaciones para conocer mejor la capacidad del virus de infectar a las personas.
Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite
El virus Shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Desde entonces, se registraron detecciones esporádicas en ganado de África occidental, oriental y meridional, además de casos en Japón. Durante décadas, su circulación estuvo asociada principalmente a animales, sin que se documentaran infecciones en seres humanos.
Su transmisión está vinculada con insectos pequeños del género Culicoides, conocidos como jejenes. Estos insectos actúan como vectores: pueden adquirir el virus al alimentarse de un animal infectado y transmitirlo mediante picaduras a otros animales susceptibles. Aunque en ocasiones se los describe como mosquitos diminutos, no pertenecen al mismo grupo que los mosquitos comunes.
En el caso registrado en Francia, la hipótesis principal es que el hombre contrajo la infección por la picadura de uno de estos insectos en el este del país, una zona donde se había detectado circulación del virus en animales durante la primavera y el verano europeos. Sin embargo, el mecanismo concreto de transmisión todavía está bajo investigación.
El virus pertenece a un grupo amplio de microorganismos conocido como bunyavirus y presenta similitudes con el virus de Schmallenberg, que circula en Europa desde 2011 y puede provocar problemas reproductivos y malformaciones en el ganado bovino y ovino.
El investigador Ben Brennan, del Centro de Investigación Virológica del MRC y la Universidad de Glasgow, explicó que ambos virus están asociados principalmente con animales y se transmiten mediante insectos picadores. También advirtió que detectar una infección en una persona con inmunodepresión grave no significa necesariamente que exista un peligro importante para quienes tienen un sistema inmunitario sano.
Por tratarse del primer caso humano documentado, todavía no hay información suficiente para establecer cómo se manifiesta habitualmente la infección en las personas, qué complicaciones podría producir o cuál sería su evolución en distintos grupos de pacientes. Tampoco se ha demostrado que el virus se transmita de persona a persona.
Qué se sabe del paciente y cuál es el riesgo para la población
El hombre fallecido estaba internado en Lyon por una enfermedad grave y presentaba una inmunodepresión importante, una condición que reduce la capacidad del organismo para defenderse de las infecciones. Las autoridades francesas señalaron que las complicaciones cerebrales observadas antes de su muerte estarían probablemente relacionadas con el virus Shamonda.
No obstante, todavía no se determinó de manera concluyente si la infección fue la causa directa del fallecimiento o si contribuyó al deterioro de su estado de salud. Por ese motivo, las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas continúan para esclarecer las circunstancias del caso.
La detección también motivó la notificación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Estos organismos trabajan junto con las autoridades francesas para evaluar las posibles implicaciones sanitarias del hallazgo y determinar si es necesario ampliar los mecanismos de vigilancia.
El contexto epidemiológico europeo también forma parte del análisis. Durante 2026, el virus comenzó a detectarse en explotaciones ganaderas de distintos países del continente, lo que amplió su distribución conocida. El ECDC informó que sigue de cerca la situación y trabaja con los organismos europeos correspondientes para fortalecer la capacidad de detección y respuesta.
Por ahora, el principal mensaje de las autoridades es que no se identificó un riesgo para la población general. El caso constituye una novedad científica que requiere seguimiento, pero no implica por sí mismo la existencia de un brote humano.
Los próximos estudios permitirán conocer mejor cómo se produjo esta infección excepcional y qué consecuencias puede tener el virus en las personas. Mientras tanto, los especialistas sostienen que es necesario mantener la vigilancia sanitaria sin generar alarma, en especial porque se trata de un único caso humano documentado y de un paciente que presentaba una condición médica grave previa.