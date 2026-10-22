Muerte de un paciente

Virus Shamonda: qué se sabe del primer caso humano detectado en Francia

El hombre tenía una inmunodepresión grave y falleció a comienzos de octubre mientras recibía tratamiento por otra enfermedad. Las autoridades investigan cómo contrajo el virus, que hasta ahora se había detectado en animales, y aseguran que no hay un riesgo identificado para la población general.