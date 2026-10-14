El Ministerio de Salud de Kenia notificó este miércoles (14.10.2026) un segundo caso de ébola en el país.
Kenia reportó su segundo caso fatal de ébola en diez días
Se trata de un familiar cercano del primer paciente, informaron las autoridades de Salud del país africano. Ya son cuatro los países que han presentado contagios en el actual brote.
Ocurre a poco más de una semana de registrar su primera infección de esta enfermedad viral en toda su historia, cuando un keniano que había estado viviendo en la República Democrática del Congo, país que sufre un brote con más de 9.000 contagios y 4.381 muertes, falleció en un hospital de Nairobi el 5 de octubre.
Familiar del primer paciente
El segundo paciente, un hombre de 39 años, es un familiar cercano del primer caso y ya se encontraba en cuarentena cuando enfermó el martes, según informó el ministerio.
El primer caso surgió después de que un hombre keniano, que había enfermado en la RDC aproximadamente un mes antes de viajar por carretera a Uganda, volara a Nairobi el 3 de octubre, donde un familiar lo llevó en coche al hospital.
El caso ha generado preocupación porque pone en evidencia fallos en los sistemas de control fronterizo terrestre de la región, ya que el paciente pudo cruzar la frontera entre República Democrática del Congo y Uganda, cerrada desde mayo precisamente para evitar una propagación de la enfermedad.
En los distintos aeropuertos por donde transitó pasó sin problemas los detectores de temperatura instalados en ellos.
Cuarto país con casos confirmados
Kenia es ya el cuarto país en registrar un caso vinculado a esta epidemia de ébola. Uganda notificó 20 casos y dos muertes a principios de año, pero fue declarada libre de la enfermedad en agosto.
Un médico que regresó a Francia desde la República Democrática del Congo en junio dio positivo, pero el virus no se siguió propagando. Este brote en la RDC supera con creces al anterior, que entre 2018 y 2020 dejó 2.300 muertes y 3.500 casos.
El ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas, ya sea vivas o muertas. La enfermedad puede causar fiebre, vómitos, diarrea y, en los casos graves, hemorragias internas y externas. El brote en el Congo se declaró a mediados de mayo, aunque podría haber comenzado meses antes, y es provocado por la poco común cepa Bundibugyo.