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El paciente murió en Nairobi

Kenia reportó su segundo caso fatal de ébola en diez días

Se trata de un familiar cercano del primer paciente, informaron las autoridades de Salud del país africano. Ya son cuatro los países que han presentado contagios en el actual brote.

Trabajadores controlan los puestos fronterizos de Kenia.Trabajadores controlan los puestos fronterizos de Kenia.
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El Ministerio de Salud de Kenia notificó este miércoles (14.10.2026) un segundo caso de ébola en el país.

FILE PHOTO: Travellers walk at the Kenya immigration services to access port health services at the Busia One Stop Border Post, crossing-point between Kenya and Uganda, after a man who had been living in the Democratic Republic of Congo travelled and died of a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo species at the Nairobi Hospital, in Busia, Kenya October 8, 2026. REUTERS/James Keyi/File PhotoEl primer puso en evidencia fallos en los sistemas de control fronterizo.

Ocurre a poco más de una semana de registrar su primera infección de esta enfermedad viral en toda su historia, cuando un keniano que había estado viviendo en la República Democrática del Congo, país que sufre un brote con más de 9.000 contagios y 4.381 muertes, falleció en un hospital de Nairobi el 5 de octubre.

Familiar del primer paciente

El segundo paciente, un hombre de 39 años, es un familiar cercano del primer caso y ya se encontraba en cuarentena cuando enfermó el martes, según informó el ministerio.

El primer caso surgió después de que un hombre keniano, que había enfermado en la RDC aproximadamente un mes antes de viajar por carretera a Uganda, volara a Nairobi el 3 de octubre, donde un familiar lo llevó en coche al hospital.

El caso ha generado preocupación porque pone en evidencia fallos en los sistemas de control fronterizo terrestre de la región, ya que el paciente pudo cruzar la frontera entre República Democrática del Congo y Uganda, cerrada desde mayo precisamente para evitar una propagación de la enfermedad.

FILE PHOTO: Members of the Civil Protection team, which works to help mitigate the spread of the Ebola virus, wearing personal protective equipment (PPE), disinfect after handling the body of an unidentified man, who according to his family, died of Ebola, in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of Congo, July 10, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File PhotoEl brote se originó en la República Democrática del Congo.

En los distintos aeropuertos por donde transitó pasó sin problemas los detectores de temperatura instalados en ellos.

Cuarto país con casos confirmados

Kenia es ya el cuarto país en registrar un caso vinculado a esta epidemia de ébola. Uganda notificó 20 casos y dos muertes a principios de año, pero fue declarada libre de la enfermedad en agosto.

Mirá tambiénEl brote de ébola se extiende y Kenia confirma su primera muerte

Un médico que regresó a Francia desde la República Democrática del Congo en junio dio positivo, pero el virus no se siguió propagando. Este brote en la RDC supera con creces al anterior, que entre 2018 y 2020 dejó 2.300 muertes y 3.500 casos.

El ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas, ya sea vivas o muertas. La enfermedad puede causar fiebre, vómitos, diarrea y, en los casos graves, hemorragias internas y externas. El brote en el Congo se declaró a mediados de mayo, aunque podría haber comenzado meses antes, y es provocado por la poco común cepa Bundibugyo.

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