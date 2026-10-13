La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó los 9.000 casos confirmados y acumula 4.381 fallecimientos desde su declaración, el pasado 15 de mayo. Según el último informe del Ministerio de Salud congoleño, con datos actualizados al 12 de octubre, se registraron 9.066 infecciones y una tasa de letalidad del 48,3%.
La epidemia de ébola en el Congo superó los 9.000 casos y dejó más de 4.300 muertos
La República Democrática del Congo contabilizó 9.066 casos confirmados de ébola y 4.381 fallecimientos, según datos oficiales hasta el 12 de octubre. La epidemia afecta a 65 zonas sanitarias de siete provincias, mientras la Organización Mundial de la Salud trabaja en el desarrollo de vacunas para combatir la cepa responsable del brote.
El reporte oficial también contabilizó 2.389 pacientes recuperados y otros 895 que permanecen hospitalizados o en aislamiento. En paralelo, el seguimiento de contactos alcanzó el 79,5%, un indicador relevante para identificar posibles contagios y limitar la propagación del virus.
Las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el este del país, concentran una parte importante de los nuevos casos. En las últimas 24 horas contempladas en el informe, registraron 56 y 28 infecciones, respectivamente.
En total, el brote se extendió a 65 zonas de salud de siete de las 26 provincias congoleñas: Ituri, Kivu del Norte, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Sur y Ubangi del Sur.
Un brote entre los más mortíferos de la historia
La actual epidemia ya superó en número de víctimas al brote registrado entre 2018 y 2020 en la misma región del Congo. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo del episodio más grave documentado hasta ahora, que afectó a África occidental entre 2014 y 2016 y provocó alrededor de 28.000 contagios y 11.000 muertes.
El brote actual es causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual no existen tratamientos específicos aprobados, según la información difundida por Deutsche Welle.
La enfermedad puede provocar un cuadro grave, con fiebre, vómitos, diarrea y, en algunos casos, hemorragias. La transmisión ocurre principalmente por contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados.
La magnitud de la epidemia mantiene bajo presión a los servicios sanitarios congoleños y obliga a sostener las tareas de vigilancia epidemiológica, aislamiento de pacientes y rastreo de contactos.
La OMS trabaja en el desarrollo de vacunas
Ante la expansión del brote, la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en el desarrollo de dos vacunas destinadas a combatir la cepa Bundibugyo. Según el informe, ambas comenzaron ensayos clínicos de fase 1 en seres humanos y, hasta el momento, mostraron resultados de seguridad favorables.
No obstante, el desarrollo de estas vacunas todavía requiere tiempo y nuevas evaluaciones antes de determinar su eficacia y su eventual disponibilidad para controlar la epidemia.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan con las medidas de vigilancia y respuesta para detectar nuevos casos y reducir la transmisión.
La propagación regional mantiene la alerta
El brote también alcanzó a Uganda, país vecino donde la OMS declaró el fin de la epidemia el 26 de agosto, después de contabilizar 20 casos confirmados, incluidos 15 importados desde la República Democrática del Congo, y dos fallecimientos.
Además, Kenia, Francia y Países Bajos notificaron un caso importado cada uno vinculado con la epidemia, aunque esos episodios no derivaron en la declaración de nuevos brotes en esos países.
La situación mantiene la atención de las autoridades sanitarias regionales e internacionales, debido a la posibilidad de que aparezcan nuevos casos fuera de las zonas actualmente afectadas.
Con más de 9.000 infecciones confirmadas y una letalidad cercana al 50%, el brote representa un importante desafío para el sistema de salud congoleño. La evolución de la epidemia dependerá, entre otros factores, de la detección temprana de casos, el seguimiento de contactos y la capacidad de respuesta sanitaria.