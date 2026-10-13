Alerta sanitaria en África

La epidemia de ébola en el Congo superó los 9.000 casos y dejó más de 4.300 muertos

La República Democrática del Congo contabilizó 9.066 casos confirmados de ébola y 4.381 fallecimientos, según datos oficiales hasta el 12 de octubre. La epidemia afecta a 65 zonas sanitarias de siete provincias, mientras la Organización Mundial de la Salud trabaja en el desarrollo de vacunas para combatir la cepa responsable del brote.