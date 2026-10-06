África en alerta

El brote de ébola se extiende y Kenia confirma su primera muerte

Se trata de un ciudadano keniano que ha estado viviendo en la República Democrática del Congo durante los últimos siete años. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la especie de ébola Bundibugyo, pero algunos se han sometido a ensayos clínicos.