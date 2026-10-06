Kenia confirmó este martes su primer caso de ébola: un ciudadano keniano que ha estado viviendo en la República Democrática del Congo durante los últimos siete años.
El brote de ébola se extiende y Kenia confirma su primera muerte
Se trata de un ciudadano keniano que ha estado viviendo en la República Democrática del Congo durante los últimos siete años. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la especie de ébola Bundibugyo, pero algunos se han sometido a ensayos clínicos.
El ministro de Sanidad, Aden Duale, declaró que el paciente, que enfermó hace un mes y fue tratado en varios hospitales de la República Democrática del Congo, falleció días después de llegar a la capital, Nairobi.
Duale declaró que el paciente abordó un vuelo el sábado y se sometió al control público habitual en el aeropuerto principal de Nairobi antes de ser trasladado por un familiar a un hospital de la ciudad.
El Ministerio de Salud de Kenia afirma que desde entonces ha intensificado la vigilancia en aeropuertos y pasos fronterizos.
Más de 4.000 personas han muerto a causa del ébola en la República Democrática del Congo este año, en lo que constituye el segundo brote más mortífero conocido de esta enfermedad.
Poco después de que la República Democrática del Congo declarara un brote de ébola en mayo, también se reportó en Uganda, donde fallecieron dos personas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a ese país libre de la enfermedad en agosto.
Desde entonces, todos los casos conocidos de esta enfermedad altamente infecciosa se han producido en la República Democrática del Congo.
El virus se transmite por contacto con fluidos corporales infectados, como sangre o vómito.
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El brote actual en la República Democrática del Congo ha sido causado por la especie Bundibugyo del virus del Ébola, que es relativamente rara y para la cual no existe vacuna ni tratamiento aprobados.
Sin embargo, hay cuatro vacunas en desarrollo, y los ensayos en humanos de una de ellas comenzaron en julio.
Duale confirmó que el ciudadano keniano había dado positivo por la especie Bundibugyo.
Según el ministro, el paciente viajó primero por carretera desde la República Democrática del Congo hasta la capital de Uganda, Kampala, donde embarcó en un vuelo a Nairobi.
Duale explicó que, tras ser llevado al Hospital de Nairobi, el paciente fue trasladado a un centro de aislamiento que se construyó durante la pandemia de Covid-19.
Fue allí donde el paciente "desarrolló fiebre, escalofríos, fatiga y debilidad intensas, dificultad para tragar, dolor muscular y sangrado debajo de la piel".
"Los médicos sospecharon una fiebre hemorrágica viral basándose en sus síntomas y su historial de viajes, y recogieron muestras para analizarlas. La muestra dio positivo para el virus del Ébola Bundibugyo", dijo Duale.
El paciente falleció a las 23:30 (20:30 GMT) del lunes y fue enterrado el martes, de acuerdo con los protocolos de seguridad de salud pública.
Rastreo de contactos y prevención sanitaria
Se han identificado al menos 28 contactos, entre ellos familiares y personal sanitario, mientras que las autoridades sanitarias están localizando a otros 23 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que viajaron en el mismo vuelo.
Un alto funcionario del Ministerio de Salud dijo que el paciente podría haber pasado el control en el aeropuerto porque la medicación que estaba tomando enmascaraba sus síntomas.
Kenia introdujo controles más estrictos en aeropuertos y puestos fronterizos tras la declaración del brote en la República Democrática del Congo, pero ahora estos se han intensificado aún más.
El ministro de Sanidad instó a los kenianos a "no entrar en pánico, ya que se han implementado todos los sistemas necesarios para mitigar la propagación de la enfermedad".
Les pidió a los trabajadores de la salud que fueran "extremadamente vigilantes y mantuvieran las más altas medidas de prevención y control de infecciones, independientemente de la afección que se esté tratando".
La Cruz Roja de Kenia supervisó el entierro del hombre en Nairobi el martes.
La OMS ha registrado 4.114 muertes de un total de 8.544 casos en el brote actual, lo que lo convierte en el mayor jamás registrado en la República Democrática del Congo, donde se descubrió el ébola por primera vez en 1976.
La organización médica benéfica Médicos Sin Fronteras (MSF) cree que la cifra actual de fallecidos podría ser incluso mayor debido a las deficiencias en la vigilancia y las pruebas en el país devastado por la guerra.
El lunes, Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que el virus se estaba propagando "como un megaincendio", con nuevos focos de contagio surgiendo en la provincia de Kivu del Norte, que limita con Ituri, donde se originó el virus.
Desde principios de septiembre, esta situación se ha "intensificado drásticamente", y la provincia ahora representa casi el 40% de todos los casos nuevos confirmados en todo el país, según Médicos Sin Fronteras (MSF).
El este de la República Democrática del Congo ha estado asolado por décadas de conflicto, con múltiples grupos rebeldes que operan en la región en medio de tensiones étnicas y luchan por el poder político y el control de lucrativos recursos naturales.
La crisis ha provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas, y ha dificultado la capacidad del país para desarrollar y mantener sistemas e infraestructuras sanitarias funcionales.