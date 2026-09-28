Un alto cargo del partido gobernante de la República Democrática del Congo fue asesinado a golpes el domingo tras participar en un programa de radio para concienciar sobre el brote de ébola, según ha declarado un representante del partido.
Congo: mataron a golpes a un funcionario que habló públicamente sobre el brote de ébola
Según su partido, Marie-Celestin Karondwa fue atacado el domingo tras promover en una entrevista radiofónica medidas para prevenir la propagación de enfermedades.
Marie-Celestin Karondwa, presidente interino del comité ejecutivo federal del partido Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS) en Butembo, un nuevo foco del brote, fue atacado tras participar en un programa de radio en el que promovió medidas de prevención contra la enfermedad, según informó la federación del UDPS en la ciudad en un comunicado, informó Reuters.
El partido afirmó que los atacantes golpearon a Karondwa, le robaron sus pertenencias y prendieron fuego a su casa, y que posteriormente falleció a causa de las heridas.
No quedó claro de inmediato quién llevó a cabo el ataque, cuántas personas estuvieron involucradas ni cuál fue su motivación, pero el partido afirmó que Karondwa fue "una víctima inocente por haber defendido la postura del partido sobre la existencia de la enfermedad del virus del Ébola ... y la amenaza que representa para la población".
Violencia y desinformación
La muerte de Karondwa se produce tras una serie de ataques contra trabajadores sanitarios y centros de tratamiento que, según los expertos, están alimentados por rumores y desinformación sobre la enfermedad, así como por la desconfianza hacia el personal sanitario.
Los incidentes han incluido violencia, disturbios, daños a la propiedad e interrupción de servicios esenciales. El sábado, hombres armados atacaron un puesto de control para el lavado de manos en el cercano territorio de Beni, matando al menos a una persona e hiriendo a varias más, según informó un grupo local de la sociedad civil.
Identificado por primera vez en 1976 en lo que hoy es la República Democrática del Congo, el ébola es una enfermedad viral altamente contagiosa y a menudo mortal que afecta a humanos y primates no humanos. Se transmite a través de fluidos corporales o materiales contaminados y causa daño orgánico, deterioro de los vasos sanguíneos y, en ocasiones, hemorragias internas y externas graves.
El impacto del brote actual
El brote actual es causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existe tratamiento ni vacuna aprobados. Se anunció por primera vez el 15 de mayo y ha infectado a 8.067 personas y causado 3.901 muertes, según datos del Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo.
Se han confirmado casos de la enfermedad en siete provincias.
Este brote es el más grande y mortífero en la historia de la RDC y el segundo a nivel mundial, solo superado por el brote de 2014-16 en África occidental , que infectó a más de 28.600 personas y causó la muerte de más de 11.000.
Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África muestran que el brote actual se ha propagado más rápidamente que el de África occidental.
El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el brote en África Occidental iba camino de superar al de África Occidental. Los expertos afirman que la propagación de la enfermedad se ha intensificado por varios factores , entre ellos el conflicto, los recortes en la ayuda y los ataques contra el personal sanitario y los centros de tratamiento.