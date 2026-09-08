El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) sigue "fuera de control" tras alcanzar 6.686 casos y 3.226 muertos, advirtió este martes (08.09.2026) la delegación africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio del inicio de la vacunación de personal sanitario y de primera línea.
El brote de ébola sigue “fuera de control” y faltan camas
La situación en la República Democrática del Congo está lejos de mejorar, y cada vez aparecen más focos de contagio. La entidad pide descentralizar más el combate de la enfermedad.
Pese a ello, la entidad asegura que el riesgo a nivel global y en el resto de África continúa siendo bajo.
"El brote sigue sin control y cada vez es más heterogéneo, con tendencias de mejoría en algunas zonas que coexisten con la transmisión continua, la redistribución geográfica y la aparición de nuevos focos de contagio”, indicó la OMS África en su último reporte de situación.
En él, destaca el entorno operativo "crecientemente complejo” que supone la dispersión geográfica del brote, lo que tensiona la logística y la cobertura médica.
El organismo multilateral reiteró que el riesgo de propagación se mantiene "muy alto" dentro de la RDC y "alto" para los países vecinos con frontera terrestre, debido a la transmisión sostenida, la elevada mortalidad, la movilidad poblacional, la inseguridad y los desafíos logísticos.
La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, que dejó 20 casos y 2 muertos.
Faltan camas y personal
Además, la entidad informó que 2.007 personas que trabajan en la contención del avance del ébola han sido inmunizadas hasta el 6 de septiembre con Ervebo, una vacuna contra la cepa de Bundibugyo que está en fase de investigación. Los científicos siguen trabajando en otras dos vacunas que se encuentran en fase 1 y, pese a que se han mostrado seguras, su desarrollo podría llevar varios meses.
Más temprano, la OMS había advertido que la lucha contra el segundo peor brote de ébola de la historia requería de al menos 1.600 camas y 5.000 trabajadores sanitarios adicionales.
"Más de 900 camas fueron instaladas durante los dos primeros meses, en una de las operaciones de ampliación de la capacidad de atención contra el ébola más rápidas de las que se tiene constancia", señaló el experto de la OMS, Luca Fontana, tras regresar a Ginebra luego de visitar la República Democrática del Congo.
En cuanto a personal, actualmente se dispone de 4.000 efectivos, pero dada la magnitud del brote se requieren otros 5.000, porque una enfermedad tan contagiosa y difícil de tratar requiere de tres trabajadores sanitarios por cada paciente.
"Durante mi reciente misión a la RDC, los pacientes llegaban al centro de tratamiento de Bunia desde aldeas situadas a gran distancia, una señal de que el brote se está extendiendo y de que es necesario avanzar hacia un modelo más descentralizado", agregó Fontana.