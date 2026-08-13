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El ébola ya se extendió a una sexta provincia en República Democrática de Congo

La actual epidemia deja más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades. El brote más mortal registrado en el país causó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.

Hasta ahora, cinco provincias congoleñas se habían visto afectadas.Hasta ahora, cinco provincias congoleñas se habían visto afectadas.
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La epidemia de ébola se extendió a la provincia de Bajo Uelé, en el norte de República Democrática del Congo (RDC), anunció el director de la agencia de salud de la Unión Africana, Jean Kaseya, este jueves (13.08.2026).

FILE PHOTO: A health worker in personal protective equipment stands near displaced people waiting for the burial of suspected Ebola victims at the Kigonze displaced persons camp, one month after an outbreak was declared, in Bunia, eastern Democratic Republic of Congo, June 18, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere//File PhotoLa actual epidemia deja más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados.

RDC declaró el 15 de mayo su epidemia de ébola número 17, la cual avanza a una velocidad sin precedentes y ya es considerada como la más importante de su historia.

(260624) -- KINSHASA, 24 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 20 de junio de 2026 de trabajadores médicos acompañando a una paciente con ébola a un centro de tratamiento del ébola, en Mongbwalu, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo (RDC). La RDC ha identificado 1.094 casos confirmados de ébola, incluidas 277 muertes, durante el actual brote declarado el pasado 15 de mayo. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha reportado el mayor número de casos registrado nunca en un primer mes de brote. (Xinhua) (jg) (ra) (ce)El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.

Hasta ahora, cinco provincias congoleñas se habían visto afectadas: Ituri (fronteriza con Uganda y Sudán del Sur), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uelé y Tshopo. Bajo Uelé se ubica en la frontera con República Centroafricana.

En camino a convertirse en la peor epidemia de ébola en el país

La actual epidemia deja más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades. El brote más mortal registrado en el país causó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.

Mirá tambiénAlarma mundial por el brote de Ébola en África: temen que el virus esté mutando tras superar los 4.000 casos

Originaria de la provincia de Ituri (noreste), la actual epidemia azota a varias provincias del noreste y del este, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y la infraestructura de salud está muy desprovista.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, causó la muerte de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

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