Alerta en África

El ébola ya se extendió a una sexta provincia en República Democrática de Congo

La actual epidemia deja más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades. El brote más mortal registrado en el país causó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.