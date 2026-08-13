La epidemia de ébola se extendió a la provincia de Bajo Uelé, en el norte de República Democrática del Congo (RDC), anunció el director de la agencia de salud de la Unión Africana, Jean Kaseya, este jueves (13.08.2026).
El ébola ya se extendió a una sexta provincia en República Democrática de Congo
La actual epidemia deja más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades. El brote más mortal registrado en el país causó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
RDC declaró el 15 de mayo su epidemia de ébola número 17, la cual avanza a una velocidad sin precedentes y ya es considerada como la más importante de su historia.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas se habían visto afectadas: Ituri (fronteriza con Uganda y Sudán del Sur), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uelé y Tshopo. Bajo Uelé se ubica en la frontera con República Centroafricana.
En camino a convertirse en la peor epidemia de ébola en el país
La actual epidemia deja más de 2.128 muertos de 4.566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades. El brote más mortal registrado en el país causó cerca de 2.300 fallecidos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originaria de la provincia de Ituri (noreste), la actual epidemia azota a varias provincias del noreste y del este, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y la infraestructura de salud está muy desprovista.
El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, causó la muerte de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.