#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
París – Córcega

Un controlador aéreo se quedó dormido y obligó a un avión a dar vueltas media hora en el aire

Tras despertarlo, el vuelo aterrizó sin problema. Aunque el controlador dio negativo en la prueba de alcoholemia, “se está considerando una posible sanción”.

El vuelo de Air Corsica debió sobrevolar el mediterráneo en círculos por 18 minutos.
 1:12
Por: 

Los pasajeros de un vuelo de París a Córcega estuvieron suspendidos en el aire dando vueltas durante cerca de media hora antes de llegar a su destino después de que un controlador aéreo que se quedara dormido en mitad de su turno, según informó el miércoles la autoridad de aviación civil francesa.

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando el vuelo de Air Corsica del aeropuerto de París Orly a Ajaccio se vio obligado a sobrevolar el mar Mediterráneo durante «18 minutos», según informó la autoridad a AFP, confirmando un informe de Corse Matin.

“La intervención de los bomberos del aeropuerto en la torre de control reveló que el controlador aéreo de turno se había quedado dormido en su puesto”, añadió la autoridad.

Tras despertar al controlador, «el vuelo aterrizó sin problemas», indicó la autoridad, añadiendo que había abierto una investigación sobre la «inusual situación».

Aunque el controlador dio negativo en la prueba de alcoholemia, «se está considerando una posible sanción».

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Francia
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro