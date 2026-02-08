Renunció el director del Washington Post tras recortar un tercio de la redacción

La crisis interna en The Washington Post sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional. Will Lewis, director general y editor del influyente diario, anunció su renuncia tras la conmoción provocada por el recorte de aproximadamente un tercio de la redacción, una decisión que dejó una profunda herida en la estructura editorial del medio.
En un comunicado público, Lewis justificó su salida como parte de un “cierre de ciclo” tras dos años de gestión. Agradeció al propietario del diario, Jeff Bezos, y sostuvo que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del periódico en un contexto de crisis estructural de la industria de medios.
La publicación en X donde se anunció la renuncia.
Lewis destacó que durante su mandato se tomaron “decisiones difíciles” con el objetivo de asegurar el futuro del diario y preservar la producción de noticias de calidad. Sin embargo, puertas adentro, el clima interno era de ruptura: la confianza entre la conducción y la redacción ya estaba deteriorada desde hacía meses.
Una conducción sin respaldo interno
El distanciamiento entre Lewis y los equipos periodísticos se profundizó tras los despidos masivos. Uno de los hechos que marcó el quiebre fue su ausencia en la videollamada en la que se comunicaron oficialmente las cesantías, encabezada por el editor ejecutivo Matt Murray.
La escena generó un fuerte malestar interno, que se amplificó cuando Lewis fue visto participando de un evento social vinculado al Super Bowl en San Francisco, mientras la redacción atravesaba uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
Fuentes del propio diario señalaron que la conducción había perdido legitimidad interna mucho antes de la reestructuración. La combinación entre recortes, pérdida de lectores y una estrategia editorial sin consenso terminó de erosionar el vínculo con los trabajadores.
El impacto del recorte y el modelo en crisis
Lewis había sido convocado por Jeff Bezos a fines de 2023 con una misión clara: revertir la caída de lectores y las pérdidas millonarias que venía registrando el diario. Bezos había adquirido el Post en 2013 por unos 250 millones de dólares, apostando a un modelo de modernización y expansión digital.
Sin embargo, la estrategia no logró frenar la crisis estructural. La reducción de personal afectó especialmente al área deportiva, una de las más golpeadas por la reestructuración, y expuso la fragilidad del modelo de negocio incluso en medios respaldados por grandes fortunas.
Jeff Bezos impulsó una transformación que derivó en fuertes recortes.
La renuncia de Lewis se lee ahora como un cierre político de una etapa fallida, marcada por ajustes internos, conflictividad laboral y una desconexión creciente entre conducción, periodistas y audiencias.
El caso del Washington Post vuelve a poner en primer plano el debate global sobre la sostenibilidad del periodismo, el impacto de los recortes en la calidad informativa y el rol de los grandes capitales en la conducción editorial de medios históricos.