La tumba zapoteca

México anunció el descubrimiento arqueológico más relevante de la década

Está ubicada en el Cerro de la Cantera, en San Pablo Huitzo, Oaxaca, y data del año 600 de nuestra era. Contiene frisos y murales que revelan aspectos clave de la cultura zapoteca, destacando su complejidad social y artística milenaria.