Terror en Ucrania: un bombardeo ruso golpeó un tren de pasajeros en Sumi

El presidente Zelenski denunció que Rusia atacó deliberadamente infraestructura civil. “Sabían que estaban golpeando a civiles”, afirmó.
El presidente ucraniano acusó a Moscú de atacar deliberadamente infraestructura civil. Los drones impactaron una formación que cubría la ruta Shostka–Kiev, causando un muerto y más de 30 heridos.
Ucrania volvió a sufrir este sábado un ataque aéreo en su territorio. Un bombardeo con drones rusos alcanzó una estación de tren en la ciudad de Shostka, en la región de Sumi, al noroeste del país, dejando al menos un muerto y más de 30 heridos, según informaron autoridades locales y el propio presidente Volodimir Zelenski.
El hecho ocurrió cuando un tren de pasajeros que cubría la ruta Shostka–Kiev se encontraba detenido en la estación.
“La infraestructura civil fue golpeada de manera deliberada. El enemigo impactó directamente sobre un tren que transportaba civiles”, señaló la Administración Militar Regional de Sumi en un comunicado difundido a través de Telegram.
De acuerdo con el jefe de la administración regional, Oleg Grigorov, tras la primera explosión, un dron ruso permaneció sobrevolando la zona durante varios minutos, lo que dificultó el ingreso de los equipos de emergencia.
Minutos más tarde, se produjo un segundo ataque, que provocó nuevas víctimas entre los socorristas y pasajeros que intentaban ponerse a salvo.
La Fiscalía Regional confirmó que entre las víctimas se encuentra un hombre de 71 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de uno de los vagones alcanzados por el impacto.
Al menos ocho de los heridos debieron ser trasladados a hospitales cercanos, uno de ellos en estado crítico y bajo cuidados intensivos.
El presidente Volodimir Zelenski condenó el ataque y lo calificó de “salvaje acto de terrorismo”.
“Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas, y solo la fuerza puede hacer que se detengan”, escribió el mandatario en la red social X (antes Twitter).
El ataque en Shostka se suma a una serie de ofensivas rusas que en las últimas semanas se han concentrado en zonas del norte y el este de Ucrania, en un intento de debilitar la infraestructura civil y energética del país antes del invierno.
Mientras tanto, las autoridades ucranianas han pedido a la comunidad internacional que refuerce la defensa antiaérea y acelere el envío de armamento para proteger las regiones fronterizas más expuestas.
