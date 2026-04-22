En un centro de convenciones colmado de ejecutivos, desarrolladores y analistas tecnológicos, Google Cloud inauguró hoy su conferencia anual Next '26 con una declaración que sonó a manifiesto: la inteligencia artificial ya no es una promesa a futuro, sino una realidad en producción desplegada a escala planetaria. El nombre que eligieron para este momento es la "Era de las Empresas Agénticas".
La inteligencia artificial dejó de ser promesa: Google lanza un sistema completo para que las empresas operen con agentes autónomos
En su conferencia anual celebrada en Las Vegas, Google Cloud presentó una arquitectura unificada que integra infraestructura, datos, seguridad y aplicaciones para que cualquier organización pueda automatizar procesos mediante agentes de inteligencia artificial.
Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, abrió el evento con una afirmación contundente: "Gemini Enterprise es ahora el sistema integral para la Era Agéntica: el tejido conectivo entre sus datos, su gente y todas sus aplicaciones, que transforma los procesos en un flujo inteligente único". La frase resumió el espíritu de los anuncios del día: no se trata de sumar herramientas sueltas, sino de construir un sistema vertebrado que conecte infraestructura, datos, seguridad y aplicaciones bajo una misma arquitectura.
Los números que respaldan el giro
Antes de presentar las novedades, Kurian ofreció un panorama de lo que ya ocurre en la plataforma. Casi el 75% de los clientes de Google Cloud utilizan actualmente productos de inteligencia artificial para potenciar sus operaciones. En los últimos doce meses, 330 organizaciones procesaron más de mil millones de tokens cada una a través de los modelos de la compañía; de ese grupo, 35 superaron la barrera de los 10 billones. El tráfico de API creció de 10.000 millones de tokens por minuto —registrado el trimestre pasado— a más de 16.000 millones en la actualidad. Son cifras que grafican, mejor que cualquier discurso, el ritmo al que la adopción se está acelerando.
En paralelo, Gemini Enterprise —la puerta de entrada a la IA para los empleados de las organizaciones— registró un crecimiento del 40% en usuarios activos de pago en el último trimestre, lo que convierte a esta plataforma en uno de los productos de mayor tracción dentro del portafolio de Google Cloud.
Una plataforma para construir, escalar y gobernar agentes
El anuncio central de la jornada fue la Gemini Enterprise Agent Platform, una plataforma unificada pensada para que los equipos técnicos puedan construir, escalar, gobernar y optimizar agentes de inteligencia artificial. La propuesta integra lo que antes era Vertex AI con nuevas capacidades orientadas específicamente al mundo agéntico: Agent Studio para construir agentes con bajo código, Agent Registry para indexar y gobernar cada agente de la organización, Agent Identity para garantizar que cada agente cuente con credenciales criptográficas únicas, y Agent Observability para monitorear en tiempo real el comportamiento y el rendimiento de los sistemas desplegados.
La plataforma también incorpora orquestación de agente a agente —permitiendo que los sistemas deleguen tareas entre sí de forma autónoma—, sandboxes seguras para ejecutar código generado por modelos sin riesgo para los sistemas anfitriones, y un Memory Bank que otorga a los agentes memoria persistente de largo plazo, reemplazando las sesiones temporales por un contexto que puede mantenerse durante meses.
A través del Model Garden, los clientes pueden acceder a más de 200 modelos, incluyendo Gemini 3.1 Pro —optimizado para la orquestación de flujos complejos—, Gemini 3.1 Flash Image para generación de activos visuales, Lyria 3 para audio y música profesional, y modelos de Anthropic como Claude Opus, Sonnet y Haiku, entre ellos el recién anunciado Claude Opus 4.7.
Dos chips nuevos para dos tareas distintas
En el plano de la infraestructura, Google Cloud presentó la octava generación de sus TPUs (Tensor Processing Units), con una arquitectura que, por primera vez, separa explícitamente los propósitos de entrenamiento e inferencia en dos chips distintos.
La TPU 8t está diseñada para entrenar modelos de frontera, con capacidad para escalar hasta 9.600 chips y 2 petabytes de memoria compartida de alto ancho de banda en un único superpod. Según la compañía, esta arquitectura permite reducir los tiempos de desarrollo de modelos de meses a semanas.
La TPU 8i, en cambio, apunta a la inferencia: cuenta con 288 GB de memoria de alto ancho de banda y 384 MB de SRAM integrada en el chip —tres veces más que la generación anterior—, lo que permite mantener el conjunto de trabajo activo de un modelo completamente en silicio, sin acceder a memoria externa. El resultado es latencia casi nula en las respuestas, algo crítico cuando se opera con enjambres de agentes concurrentes. En conjunto, ambos chips ofrecen un 80% más de rendimiento por dólar que la generación previa, lo que se traduce en la capacidad de atender casi el doble de volumen de clientes al mismo costo.
Datos listos para actuar en tiempo real
Otra pieza clave del ecosistema presentado es el Agentic Data Cloud, una nueva arquitectura de datos pensada para que los agentes puedan acceder, procesar y actuar sobre información a la velocidad que requiere la operación autónoma. El concepto central es el pasaje de "sistemas de inteligencia" —archivos reactivos construidos para la escala humana— hacia "sistemas de acción" capaces de operar a la escala de los agentes.
Entre las novedades en esta capa se destaca el Cross-Cloud Lakehouse, estandarizado en Apache Iceberg, que permite a las organizaciones dejar sus datos en AWS o Azure y consultarlos desde Google Cloud sin necesidad de moverlos. También se anunció el Knowledge Catalog, que construye un grafo de contexto dinámico sobre todos los datos de la empresa para que los agentes puedan operar con comprensión semántica real del negocio, y el Data Agent Kit, una experiencia de desarrollo potenciada por Gemini para científicos de datos.
Seguridad diseñada para la era agéntica
La expansión del uso de agentes genera una superficie de ataque inédita, y Google Cloud respondió con una plataforma de ciberseguridad que combina la inteligencia contra amenazas de Google con la tecnología de Wiz —compañía que adquirió recientemente— para detectar, prevenir y responder a incidentes en entornos multicloud e híbridos.
El Agente de Triaje e Investigación ya procesó más de cinco millones de alertas, reduciendo un análisis que típicamente demandaba 30 minutos a apenas 60 segundos. A esto se suman tres nuevos agentes: Dark Web Intelligence, que construye un perfil de amenazas basado en la actividad en la web oscura con una precisión del 98% en pruebas internas; Threat Hunting Agent, para búsqueda proactiva de patrones de ataque novedosos; y Detection Engineering Agent, que automatiza la generación de reglas de detección.
También se anunció Google Cloud Fraud Defense, la evolución del sistema reCAPTCHA hacia una plataforma integral capaz de discernir la legitimidad de bots, humanos y agentes en el contexto del comercio digital.
Workspace: productividad con contexto unificado
En el terreno de las herramientas de productividad, Google presentó Workspace Intelligence, una capa semántica que atraviesa todas las aplicaciones del ecosistema —Gmail, Docs, Drive, Sheets, Slides, Meet— y les otorga a los usuarios y sus agentes un contexto unificado basado en el historial de trabajo digital de cada persona.
Entre las funciones presentadas se destacan AI Inbox para Gmail, que convierte al asistente en un colaborador proactivo de la bandeja de entrada; Ask Gemini en Google Chat, que permite sintetizar información y ejecutar acciones sin cambiar de aplicación; y Google Drive Projects, un espacio inteligente que organiza archivos y correos del equipo en función del contexto de cada proyecto.
Acerca de Google Cloud Next ´26
Google Cloud Next '26 se celebra en Las Vegas. Para más información sobre todos los anuncios del evento, la compañía habilitó su Press Corner oficial.