ChatGPT fue desafiada a resolver acertijos de física: cómo le fue

🌎 ¿Tiene GPT-4 un 'modelo del mundo'?



Pregunta: «He puesto una pelota de ping-pong en el fondo de un vaso vacío en la cocina. Luego he llevado el vaso al salón y lo he volcado. Después, he vuelto con el vaso a la cocina. ¿Dónde está la pelota de ping-pong?»



✅ En el salón 🏓. pic.twitter.com/Mmukrz9AD2