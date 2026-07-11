El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este sábado 11 de julio debido a la presencia de tormentas y temperaturas extremas en distintas zonas del país. Según informó el organismo, las condiciones previstas pueden generar "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Tormentas y frío extremo: las provincias bajo alerta amarilla este sábado 11 de julio
El organismo nacional advirtió sobre posibles fenómenos intensos en distintas zonas del país y difundió recomendaciones para reducir riesgos ante las condiciones previstas.
Las advertencias alcanzan a sectores de cuatro provincias, con escenarios diferentes: mientras una región podría verse afectada por tormentas intensas, otras zonas enfrentarán temperaturas muy bajas.
Tormentas fuertes
La alerta amarilla por tormentas rige para la provincia de Misiones, donde se esperan lluvias de variada intensidad durante la jornada.
De acuerdo con el informe del SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional presencia de granizo, ráfagas de viento puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica.
El organismo estimó valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Recomendaciones
Frente a estas condiciones meteorológicas, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno.
- No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.
- Limpiar canaletas, desagües y sumideros.
- Desconectar electrodomésticos y cortar la energía si ingresa agua a la vivienda.
- Alejarse de puertas y ventanas durante las tormentas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Buscar refugio en una vivienda, edificio o vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.
Alerta por frío extremo
Además de las tormentas, el SMN mantiene una alerta amarilla por frío extremo que afecta al oeste de San Luis, el norte de Mendoza y gran parte de Santa Cruz.
Este nivel de advertencia indica que las temperaturas pueden tener un impacto leve a moderado en la salud, especialmente en personas consideradas dentro de los grupos de riesgo.
El organismo señaló que los niños y niñas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas pueden ser los más vulnerables frente a la exposición prolongada a las bajas temperaturas.
Qué recomienda el SMN para protegerse del frío
Ante el descenso térmico previsto, las autoridades aconsejaron evitar permanecer durante mucho tiempo al aire libre y tomar medidas para reducir los efectos del frío.
Entre las sugerencias se encuentran utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratado.
También se pidió prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante los períodos de temperaturas extremas.