Alerta amarillo por tormentas fuertes en el norte de Santa Fe y otras nueve provincias

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Formosa, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro y Chubut.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Tucumán y Chaco.
El aviso del ente nacional afecta en la bota santafesina a los departamentos de Vera, General Obligado y San Javier.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Em algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas”.
Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
