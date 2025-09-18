#HOY:

Alerta amarillo por tormentas fuertes en el norte de Santa Fe y otras nueve provincias

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Formosa, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro y Chubut.

Semana de inestabilidad en el país. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Tucumán y Chaco.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

El aviso del ente nacional afecta en la bota santafesina a los departamentos de Vera, General Obligado y San Javier.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Semana de inestabilidad en el país. Crédito: Luis CetraroSemana de inestabilidad en el país. Crédito: Luis Cetraro

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Em algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas”.

Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
