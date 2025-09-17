Se respira primavera en Santa Fe: el cambio de estación llega con tormentas y cambios de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico trimestral para la primavera de 2025, generando gran expectativa en la región de Santa Fe. El informe, que abarca de septiembre a noviembre, proyecta meses de lluvias y temperaturas dentro de los parámetros normales, aunque advierte la posibilidad de fenómenos de corta duración que podrían impactar a la población y al sector agropecuario.
Para precisar los datos de este informe, El Litoral habló con Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del SMN, quien explicó que la tendencia para los próximos meses es de estabilidad, lo que rompe con la dinámica de otros periodos marcados por fenómenos como El Niño o La Niña.
Temperaturas y lluvias dentro de la normalidad
"Las temperaturas serán de normales a levemente superiores a las normales, y la intensidad de las lluvias estará dentro de lo usual para la estación", explicó Fernández, en referencia a la previsión general para la región.
Sin embargo, la especialista hizo una aclaración clave que resonó con la experiencia local: "Puede haber tormentas intensas y cambios bruscos de temperaturas, ya que estos fenómenos son típicos de esta época del año". Como ejemplo, señaló la posibilidad de que este mismo fin de semana se registren dos eventos de este tipo: primero un período de tormentas y luego, un descenso de temperatura.
El mapa del clima en Argentina
El pronóstico del SMN, elaborado el 29 de agosto de 2025, muestra un panorama detallado por región:
Lluvias
Santa Fe y el Litoral: la región se encuentra en la categoría de precipitaciones "normales".
Patagonia: se prevé que las lluvias sean "normales o inferiores a la normal".
NOA y Cuyo: el pronóstico indica una probabilidad de lluvias "normales o superiores a la normal".
Temperaturas
Norte del país: temperaturas "normales" en provincias como el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
Centro y sur del Litoral: la región de Cuyo, Córdoba, el sur del Litoral y el este de Buenos Aires se ubican en la categoría "normal o superior a la normal".
Patagonia y Pampa: las temperaturas se prevén "superiores a la normal" en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.
Un llamado a la precaución para el sector productivo
Con la tendencia de neutralidad del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), el SMN insiste en la importancia de la planificación a corto plazo. "La recomendación para los productores es que estén atentos y pendientes a los pronósticos a más corto plazo, ya que no hay una tendencia que predomine a más largo plazo", sostuvo Cindy Fernández.
Esta advertencia subraya la necesidad de un seguimiento constante y diario de las condiciones meteorológicas, ya que las previsiones trimestrales no contemplan la intensidad de fenómenos de corta duración, como las tormentas intensas o las olas de calor.
¿Cuándo arranca la primavera?
Aunque popularmente se asocia el inicio de la primavera con el 21 de septiembre, la fecha exacta varía cada año. De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), este evento astronómico, conocido como el equinoccio de primavera, se producirá el 22 de septiembre de 2025 a las 15:19, según la hora oficial argentina.
Es en este momento cuando el Sol, en su movimiento aparente, se sitúa exactamente sobre la línea del Ecuador, marcando el inicio oficial de la estación. Este fenómeno coincide con el Día del Estudiante, lo que agrega un dato de color a la jornada.
A pesar de que el informe trimestral sugiere una estabilidad a largo plazo, el día a día en Santa Fe nos recuerda la inestabilidad típica del cambio de estación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una semana de fluctuaciones.
La inestabilidad regresa hacia la mitad de la semana, por lo que el miércoles (min. 15 °C, máx. 28 °C) la nubosidad irá en aumento, con posibilidad de chaparrones intensos hacia la tarde/noche. El jueves (min. 17 °C, máx. 26 °C) mantendrá las condiciones algo inestables, con lluvias débiles y dispersas durante la jornada, en un contexto de temperaturas sin grandes variaciones.
Con respecto al viernes, (min. 18 °C, máx. 30 °C) se mantendrá el cielo mayormente nublado, al igual que durante el fin de semana, donde la temperatura comenzará a bajar gradualmente llegando a los 12° de mínima y alcanzando los 20° de máxima el domingo.
