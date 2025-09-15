Hay que preservarlos...

Cuatro años de trabajo silencioso para que un árbol pueda ser plantado en las calles de Santa Fe

Los ejemplares crecen en el Vivero Municipal que funciona en el Jardín Botánico. 20 jardineros siembran las semillas y los ayudan a crecer, antes de trasplantarlos a los barrios de la ciudad. Por el Día Nacional del árbol plantaron unos 200 ejemplares.