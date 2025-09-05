Alerta amarillo por frío extremo en Santa Fe y otras seis provincias de Argentina

Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este viernes sus alertas por bajas temperaturas extremas.
El aviso del Servicio Meteorológico también afecta a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santiago del Estero.
Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el jueves y se extiende en zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.
En el territorio santafesino, los departamentos afectados por el informe del ente nacional son Vera, General Obligado y San Javier, con el resto de la bota exenta de alertas.
Alerta amarilla
El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.
Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Alerta naranja
El alerta naranja implica un efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:
