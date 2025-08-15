Alerta amarillo por vientos fuertes en cuatro provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este viernes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.
Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados”.
