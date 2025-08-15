#HOY:

Alerta amarillo por vientos fuertes en cuatro provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

Se espera un dia no laborable de mucho frío en algunas regiones.
 9:37

El mal clima se mantiene este viernes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados”.

Vuelve el frío. Créditos: Guillermo Di SalvatoreEl aviso sólo afecta a Cuyo y parte del norte. Créditos: Guillermo Di Salvatore

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
