Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Alerta amarillo por tormentas fuertes en Chaco, Corrientes y otras dos provincias

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Misiones y Formosa.

El alerta afecta a parte del Litoral y la Mesopotamia. Crédito: Flavio Raina
 10:15

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”.

El alerta afecta a parte del Litoral y la Mesopotamia. Crédito: Flavio RainaEl alerta afecta a parte del Litoral y la Mesopotamia. Crédito: Flavio Raina

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Servicio Meteorológico Nacional
Corrientes
Chaco
Misiones
Formosa

