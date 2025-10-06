Alerta amarillo por tormentas fuertes en Chaco, Corrientes y otras dos provincias

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Misiones y Formosa.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.
