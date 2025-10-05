#HOY:

Rige un alerta amarillo por viento y tormentas para Santa Fe y provincias vecinas

La advertencia del SMN comprende casi todo el territorio santafesino, con excepción de los departamentos de Caseros y General López.

Las ráfagas pueden alcanzar localmente los 75 km/h.
 23:24
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo por la tarde que rige un alerta amarillo por viento y tormentas para gran parte del territorio de Santa Fe y provincias vecinas.

El alerta comprende zonas de Entre Rios, Corrientes, Chaco, Córdoba y Santiago del Estero.

Fuente: SMN

En Santa Fe, la advertencia es por vientos y rige para todo el territorio provincial, con excepción de los departamentos de Caseros y General López.

Según informó el organismo, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.

Recomendaciones

En el mismo sentido, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informados por autoridades locales; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

CLIMA EXTENDIDO

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Caseros
General López
Entre Ríos
Corrientes
Santiago Grassi
Córdoba
Chaco
Clima en Santa Fe

